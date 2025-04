Russell begrijpt interesse van Mercedes in Verstappen

Max Verstappen werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Zijn naam viel onder meer bij Mercedes, en dat kan slecht nieuws zijn voor George Russell. De Brit heeft alle begrip voor deze mogelijke interesse.

Verstappen maakte na zijn teleurstellende weekend in Bahrein een zwaar gefrustreerde indruk. De Nederlander baalde als een stekker, en bij Red Bull maakten ze zich zelfs openlijk zorgen over een vertrek. Verstappen ontkende in Jeddah dat dit in zijn hoofd speelde. Al snel gingen er echter veel nieuwe geruchten rond over een mogelijke overstap naar Aston Martin, terwijl zijn naam ook bij Mercedes bleef vallen.

Russell toont begrip

Mocht hij echt naar Mercedes gaan, dan kan dat grote gevolgen hebben voor George Russell. De Brit weet dit ook, maar laat aan AP weten dat hij alle begrip heeft voor mogelijke interesse van Mercedes in Verstappen: "Waarom zouden ze Max niet willen contracteren? Het is heel erg begrijpelijk. Hij is op dit moment de beste. Hij is een viervoudig wereldkampioen. Dat is niets tegen Kimi of mij. Elk team heeft twee coureurs, en hij is slechts één persoon. Dat maakt me niets uit, want mijn prestaties zijn mijn valuta. Op dit moment denk ik dat ik net zo goed presteer als iedereen op de grid."

De toekomst van Russell

De vraag voor Russell is hoe hij naar zijn eigen situatie kijkt. Zijn contract loopt af en er gaan nog altijd enorm veel geruchten rond. Russell stelt dat hij hier zijn schouders over ophaalt: "Ik ben heel erg blij. Veel coureurs beschikken nog over een contract, maar het is een feit dat als je niet presteert, dat de teams dan een manier vinden om je daar onderuit te krijgen. Als de tijd rijp is, zullen we over een contract gaan praten."