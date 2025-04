Horner haalt opgelucht adem en ziet bemoedigende signalen bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing kende geen slechte vrijdag in Saoedi-Arabië. De Oostenrijkse renstal zag Max Verstappen de derde tijd noteren in de tweede vrije training, terwijl Yuki Tsunoda crashte. Teambaas Christian Horner zag bemoedigende dingen.

De redelijke vrijdag kwam als geroepen voor Red Bull. Vorige week in Bahrein ging er zeer veel fout bij Red Bull, en dat zorgde voor crisissferen. Red Bull stond onder druk, en er gingen veel geruchten rond over de toekomst van Max Verstappen. In Saoedi-Arabië zag het er aardig uit, en Verstappen wist in de tweede vrije training de derde tijd te noteren. Alleen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri waren sneller.

Bemoedigend

Red Bull-teambaas Christian Horner klonk na afloop redelijk positief. De Brit sprak zich uit bij Viaplay: "De kwalificatierun zag er goed uit. Nou ja, bemoedigend dan, of beter gezegd, bemoedigender. Maar we hebben wel nog steeds problemen waar we aan moeten werken. En we moeten ons voornamelijk op die long run concentreren. We hebben dus genoeg op te bestuderen en om aan te werken voor de dag van morgen."

McLaren ligt voor

Horner denkt niet dat zijn team te de favorieten behoort in Jeddah. De Brit denkt te weten hoe de situatie eruit ziet. Hij wijst zijn grote favorieten aan: "Ik denk in alle eerlijkheid dat McLaren een stapje voor ligt. Ik denk dat Ferrari, Mercedes en wij heel dicht bij elkaar liggen. Maar op dit moment ziet McLaren er echt heel erg competitief uit."

Tsunoda

Over Yuki Tsunoda was Horner ook te spreken. Hij maakte zich ook niet druk om de crash van de Japanner: "Hij maakte een fout, maar tot aan dat moment reed hij heel erg goed. Je ziet zijn vertrouwen groeien en zijn rondetijden komen er ook aan. Dat is goed om te zien. Hij boekt overduidelijk vooruitgang. Hij had een verstandige eerste sessie, zijn korte runs waren goed. Het is jammer dat hij dat momentje had. Maar goed, het laat wel zien dat ze allemaal tot het uiterste gaan."