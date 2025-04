Verstappen tast in het duister over snelheid van Red Bull

Max Verstappen heeft een redelijke eerste dag van het raceweekend in Saoedi-Arabië achter de rug. In de straten van Jeddah ging het zeker niet slecht, en sloot hij de dag af met een derde tijd. Verstappen weet nog niet waar hij staat, maar hij heeft wel veel geleerd.

Verstappen begon de dag niet heel sterk. In de eerste vrije training noteerde de Nederlandse wereldkampioen de negende tijd op ruim een halve seconde van de snelste man op de baan. In de tweede vrije training ging het iets beter met Verstappen. Hij noteerde de derde tijd, en hij was slechts 0,280 seconden langzamer dan de snelste tijd van McLaren-coureur Lando Norris.

Verschillende dingen geprobeerd

Verstappen was na afloop redelijk tevreden over zijn prestaties. In zijn review van de dag legt hij het uit: "We hebben verschillende dingen geprobeerd met de auto. We hebben geprobeerd een andere kant op te gaan en daar hebben we veel van geleerd. We staan nog steeds niet waar we willen staan. Allereerst kijk je naar de gaten, maar uiteindelijk moet je kijken naar je eigen gevoel en wat je in de auto voelt. Het is ietsjes beter, maar de long runs waren nog erg lastig voor ons."

Wat is mogelijk in de kwalificatie?

Verstappen kan ook geen vergelijking maken met het weekend in Bahrein: "Het voelt anders, omdat het een andere baan is en er andere griplevels zijn. Ook de set-up is compleet anders, dus het is lastig te vergelijken. Het is wel duidelijk dat we sneller willen zijn."

De vraag die dan blijft hangen, is wat er mogelijk is in de kwalificatie van morgen. Verstappen stelt dat hij daar nog geen idee van heeft: "Het is lastig om te zeggen wat morgen haalbaar is. De McLarens zijn het sterkste en vanuit ons is er nog genoeg werk te doen en dingen te begrijpen."