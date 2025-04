Het einde is nabij voor George Russell, wiens contract eind 2025 afloopt bij Mercedes. Er werd hem gevraagd hoe hij er zelf in stond, maar de Brit vertelt dat hij "letterlijk geen stress" heeft. Hij blijft er dus erg positief in staan.

Veel coureurs hopen de komende tijd hun contract te verlengen om nog een jaartje op de grid te blijven. Onder die coureurs hoort ook George Russell. In augustus 2023 tekende Russell een contract bij Mercedes tot eind 2025 en tot nu is dat nog niet verlengd.

Geruchten

Nu Max Verstappen steeds ontevredener wordt bij het team van Red Bull Racing, wordt het stoeltje van George Russell in verband gebracht met de Nederlander. De naam van de viervoudig wereldkampioen wordt vaak besproken door kenners en in verband gebracht met een ruildeal. Onder anderen Mercedes is zo'n team waar hij mee in verband wordt gebracht.

Of George Russell vertrouwen heeft in Mercedes? "Ja, ik race dit weekend voor Mercedes," zei hij tegen Sky Sports, "en volgend weekend ook." Sky-journalist Rachel Brooks vroeg daarop: "En op de langere termijn?" Daarop antwoordde Russell met: "Ja, in Silverstone zal ik er zijn. Van mijn kant is er letterlijk geen stress, geen enkele zorg."

Presteren

Presteren is misschien wel het allerbelangrijkste voor een Formule 1-coureur. Niet presteren is eruit gegooid worden. George Russell lijkt momenteel alles uit de Mercedes te halen en heeft daarom geen stress en zorgen: "Voor coureurs is presteren onze valuta. Dat is wat we hebben. En als je presteert, is alles goed. Dus ik ben gewoon opgewonden om dit weekend te gaan racen, me te focussen op prestaties en de toekomst lost zich vanzelf op."

Er wordt gespeculeerd dat George Russell binnenkort een nieuw contract aangeboden gaat krijgen en zijn contract verlengd gaat worden tot 2028. Toen Russell naar de geruchten gevraagd werd, reageerde hij niet heel concreet: "Geruchten zijn nooit zo waarheidsgetrouw, hè?", vroeg hij. "Toen je geruchten zei, luisterde ik niet zo erg. Een paar komen redelijk in de buurt, denk ik."