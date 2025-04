Lewis Hamilton is geen fan van de nieuwe koelvesten in de Formule 1. Waarom? De zevenvoudig wereldkampioen vindt dat het niet voor niets de koningsklasse van de autosport is en wil dus niet meedoen aan deze koelvesten.

Meerdere media wist eerder dit jaar te melden dat de Formule 1 vanaf 2026 koelvesten wil verplichten. Wel pas vanaf 31 graden of warmer. Dit jaar is het optioneel en George Russell reed onder anderen met zo'n koelvest in Bahrein. Wel moet iedere coureur die dat niet heeft zorgen dat ze extra gewicht meenemen, zodat er geen gewichtsvoordeel komt. Lewis Hamilton is dus geen fan van deze mogelijk toekomstige regel.

Uitdaging

"Ik heb in mijn carrière maar twee races gehad (waarin het zo extreem was) zoals Maleisië", zegt Hamilton in Saudi-Arabië, waar de temperaturen dit weekend ook ruim boven de 30 graden liggen - maar de race wordt in de avonduren verreden. "De eerste keer in Maleisië werkte mijn drinksysteem niet, dus aan het einde van de race was ik gewoon uitgedroogd. En Singapore was vorig jaar ook behoorlijk wreed. Maar daar houd ik van", vertelt de zevenvoudig F1-kampioen. "Dat is waar het om draait: we horen de allerbeste atleten te zijn, fysiek op het hoogste niveau."

Hamilton is om deze reden ook van mening dat de Formule 1 'zwaar' moet zijn. Het is niet voor iedereen weggelegd, dus moet je tegen zulke omstandigheden kunnen. De Brit zou wel zo gekoeld mogelijk aan de race willen beginnen: "Voor mij draait het meer om hoe ik me beter kan voorbereiden: hoe ik een koelvest van tevoren kan gebruiken, hoe ik mijn lichaam vooraf kan afkoelen, hoe ik kan zorgen dat ik gehydrateerd ben."

Onderdeel van het proces

"Dat is allemaal onderdeel van het proces. Maar ik begrijp ook dat het zwaar is en dat we niet willen dat coureurs flauwvallen", legt de Britse coureur toe. Hamilton vindt het systeem van het koelvest wel goed, maar: "Dat is niet wat ik in mijn auto wil zien. Dat is gewoon mijn mening."