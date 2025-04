Red Bull presenteert belangrijke update voor raceweekend in Saoedi-Arabië

Het team van Red Bull Racing heeft voor dit weekend een aantal updates geïntroduceerd. De Oostenrijkse renstal heeft een lastige seizoenstart achter de rug, en hoopt hiermee een eerste stap in de goede richting te zetten. Ook de andere topteams kiezen voor updates.

Red Bull heeft een frustrerende start van het seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal kampt met veel problemen, en dat werd pijnlijk duidelijk in Bahrein. In de afgelopen dagen lekte uit dat de eerste grote updates worden verwacht in het raceweekend op het circuit van Imola. Dat betekent echter niet dat er verder niets zal gebeuren, dit weekend krijgen Max Verstappen en Yuki Tsunoda al een aantal nieuwe onderdelen op de auto.

Twee nieuwe onderdelen

Het gaat bij deze updates vooral om aanpassingen gericht op de hitte in Saoedi-Arabië. Het moet ervoor zorgen dat ze beter om kunnen gaan met de weersomstandigheden in Jeddah, en dat moet dus ook voor betere prestaties gaan zorgen. Het gaat ten eerste om een aanpassing aan de engine cover. Ze hebben de centrale uitgang aan de achterkant van de engine cover aangepast, zodat ze minder problemen hebben met de hoge temperaturen op dit circuit. Volgens het team gaat het hierbij vooral om de betrouwbaarheid.

Concurrentie

Red Bull heeft daarnaast ook een kleine update doorgevoerd aan de beam wing. Deze wijziging is doorgevoerd met het oog op de downforce van de auto's bij bepaalde snelheden. Dit moet ervoor zorgen dat ze beter om kunnen gaan met het circuit. Red Bull is niet het enige team dat wat wijzigingen doorvoert. Grote concurrent McLaren heeft ervoor gekozen om een nieuwe diffuser en nieuwe brake ducts voor de achterremmen mee te nemen naar Jeddah.

Het team van Ferrari voert voor dit weekend een aantal wijzigingen door aan de achtervleugels van de auto's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verder komen ook Aston Martin, Haas, Racing Bulls en Sauber met nieuwe onderdelen.