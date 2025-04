Red Bull achterhaalt oorzaak van pijnlijke pitstopproblemen

Het team van Red Bull Racing kampte vorige week in Bahrein met de nodige problemen. Eén van de opvallendste problemen, was een issue met hun pitstopmateriaal. Ze hebben nu de oorzaak van deze problematiek achterhaald.

Het team van Red Bull stond in de afgelopen jaren bekend om hun pijlsnelle pitstops. Vrijwel elk weekend waren ze het snelste in de pitlane, en dit leverde het team veel kansen op. Maar in Bahrein leek het wel alsof ze voor het eerst een pitstop uitvoerden. Bij de pitstops van Max Verstappen en Yuki Tsunoda schoot het licht niet op groen, waardoor de coureurs veel te lang stilstonden. Tot overmaat van ramp kwam de voorband van Verstappen ook niet los tijdens de tweede pitstop.

Pit gantry

Het probleem met het licht was opvallend, en bij Red Bull kondigde men een uitgebreid onderzoek aan. Uit het onderzoek zou zijn gebleken dat er elektrische problemen waren met de pit gantry. Aan deze installatie zijn alle tools die nodig zijn voor de pitstop verbonden. Via deze weg staan de tools ook met elkaar in contact. Normaal gesproken geven de wheelguns dan een signaal af als de handeling is afgerond. Dat gebeurde in Bahrein echter niet. Het licht schoot dus niet op groen, maar bleef rood.

Botte pech

De vraag die nu blijft liggen, is of dit de fout was van het team van Red Bull zelf. Volgens PlanetF1 is dat echter niet het geval. Het medium meldt dat het botte pech was, en dat de problemen zich op ieder moment van het weekend voor hadden kunnen doen. Het had dus ook kunnen gebeuren tijdens een teststop in een vrije training. Het was botte pech dat het gebeurde tijdens de Grand Prix.

Er was echter wel een ander punt dat bijdroeg aan de verwarrende situatie. De auto's van Verstappen en Tsunoda werden namelijk wel op het asfalt gezet door de krik. Eigenlijk zou dit pas mogen gebeuren als de wheelguns het signaal hebben afgegeven.