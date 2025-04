Russell verwacht 'nieuw kampioenschap' in Barcelona

George Russell is één van de grote verrassingen van het huidige seizoen. De Brit is ijzersterk aan het seizoen begonnen, en sommigen zien hem als een outsider voor de titel. Russell denkt dat zelf niet, maar hij denkt wel dat er na Barcelona veel dingen kunnen veranderen.

Russell stond dit seizoen in drie van de eerste vier races op het podium. De Brit finishte afgelopen weekend als tweede in Bahrein. In Australië en China was hij al tweede geworden, en hij staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. In Bahrein kon hij ook vechten met de McLaren van Lando Norris, en dat gaf de burger bij Mercedes moed.

Barcelona

De strijd om de wereldtitel is volgens Russell te hoog gegrepen. Vanaf het raceweekend in Barcelona worden de controles op de doorbuigende voorvleugels aangescherpt. In Jeddah laat Russell aan Motorsport.com weten dat hij dan meer kansen ziet: "Barcelona gaat een heel interessante race worden voor iedereen. Dan hebben we een aanscherping van de flexiwings en McLaren heeft tot nu toe daar uitgeblonken. Tot die race zie ik de rangorde niet veranderen. Maar het wordt een beslissend weekend om te zien of ze een stap terug doen en het veld dichter bij elkaar komt."

Geheime wapen van McLaren

Tot die tijd zal McLaren volgens Russell blijven domineren. Hij ziet ze toveren met de banden: "We zagen het in de derde vrije training in Bahrein, ze waren een seconde sneller dan de rest. Dat is ongekend. Ik verwacht dat circuits als Barcelona, Boedapest, Singapore en Zandvoort, circuits met hoge bandenslijtage hen het beste zullen liggen. Misschien dat het in Las Vegas minder het geval is en wij daar een overwinning kunnen gaan pakken. Maar hun auto is op dit moment echt ontzettend sterk. Dat is duidelijk."

De FIA controleert sinds Australië extra streng op de doorbuigende achtervleugels, vanaf het weekend in Spanje gaan ze dus ook beter naar de voorvleugels kijken.