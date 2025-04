Steun voor zelfkritische Norris: "Hij is een echt rolmodel"

Lando Norris was afgelopen weekend opvallend kritisch op zichzelf. Hij kraakte zichzelf volledig af en stelde dat hij zich niet goed voelt in de McLaren-bolide. Het zorgde voor gemengde reacties, maar volgens Sebastian Vettel is dit een goede ontwikkeling. Hij vindt Norris een echt rolmodel.

Norris gaat nog altijd aan de leiding van het wereldkampioenschap, maar hij voelt zich niet goed. In Bahrein maakte hij een aantal flinke fouten, en daar baalde hij zelf enorm van. Hij kwalificeerde zich als zesde, waarna hij stelde dat hij het gevoel had dat hij voor het eerst in een Formule 1-auto zat. In de race werd Norris derde, maar ook hier liep het niet zoals hij wilde. Norris baalde van zichzelf, en riep na afloop dat hij zich niet goed voelde in de auto.

Echte rolmodellen

Het zorgde voor veel vraagtekens bij anderen, want Norris is bezig met een ijzersterk seizoen. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel spreekt zijn steun uit voor Norris. In gesprek met persbureau Reuters legt Vettel zijn mening uit: "Ik denk dat dit een positieve ontwikkeling is, want we zijn normale mensen. We hebben normale problemen, net als iedereen. Heldendom is prima, maar het hoort er ook bij dat je praat over je problemen en zwaktes. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is, en het is mooi om nieuwe echte rolmodellen te zien."

Geen teken van zwakte

Vettel stelt dat hij als kind te horen kreeg dat hij niet moest huilen en dat hij zijn emoties niet mocht laten zien. Dat Norris dat nu wel doet, vindt Vettel heel erg mooi. De Brit laat volgens Vettel zien dat het oké is om soms emotioneel te zijn: "Ik denk niet dat dit een teken van zwakte is. Sommige mensen hebben er misschien kritiek op, maar als je naar het grotere plaatje kijkt, dan denk ik dat het progressie is."