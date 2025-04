Red Bull laat zich inspireren door McLaren voor nieuwe updates

Het team van Red Bull Racing is op een tegenvallende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze kampen met de nodige problemen, en ze moeten snel verbeteringen doorvoeren. Het lijkt erop dat ze zich laten inspireren door de snellere McLarens.

Red Bull had gehoopt er begin dit jaar weer te staan. Vorig jaar kenden ze een lastige fase na de zomer, en voor dit jaar wilde het team sportieve revanche nemen. Dat is echter niet gelukt, want ze hebben het zeer zwaar. In de eerste races van het jaar presteerde Red Bull wisselvallig. In Japan wist Max Verstappen nog te winnen, maar een week later klaagde hij steen en been over de vele problemen van Red Bull.

Het team worstelt momenteel met balans- en remproblemen en een te hoge bandenslijtage. Ze zijn hard bezig met het zoeken naar antwoorden, en het lijkt erop dat er wordt gewerkt aan updates. Red Bull heeft al wat kleine updates doorgevoerd, maar volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer komen er nu grote belangrijke updates aan. Ze zouden zich richten op verbeteringen voor de raceweekenden in Imola en Barcelona.

McLaren

Volgens het Italiaanse AutoRacer arriveert het eerste grote updatepakket in Imola. Ze zouden hier een update gaan introduceren om de bandentemperatuur beter op peil te houden. Volgens het Italiaanse medium zou het gaan om een update met een trucje dat vergelijkbaar is met wat McLaren doet om de achterbanden beter op temperatuur te houden. Wat dit foefje precies inhoudt, is niet bekend. De te hoge bandenslijtage is momenteel een groot probleem van Red Bull, en als het werkt kunnen ze stappen gaan zetten.

Spanje

Daarnaast zou er een tweede updatepakket moeten komen in Spanje. Tijdens het raceweekend op het circuit van Barcelona kan er veel gaan veranderen in de Formule 1. In dat weekend gaat de technische richtlijn omtrent de voorvleugels namelijk gelden. De FIA gaat dan beter controleren op doorbuigende voorvleugels.