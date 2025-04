Kritiek op Horner: "Wie wil er nog met hem samenwerken?"

Het team van Red Bull Racing heeft een pijnlijke start van het seizoen achter de rug. Er moet snel iets gebeuren om de resultaten in de lift te krijgen. Ralf Schumacher ziet een hindernis en vraagt zich af wie er naar Red Bull zou willen komen om samen te werken met Christian Horner.

Het team van Red Bull verkeerde in een soort crisissfeer na afloop van de Bahreinse Grand Prix. Max Verstappen was slechts als zesde over de streep gekomen, en daar was hij niet blij mee. De achterstand op grote concurrent McLaren is groter geworden, en ze moeten snel een oplossing gaan zoeken. Er wordt gesproken over updates, maar daar bestaat nog veel onduidelijkheid over.

De wereld ziet er anders uit

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher wijst naar de rol van teambaas Christian Horner bij de huidige situatie. Schumacher is kritisch op de ervaren Brit. In de podcast van de Duitse tak van Sky Sports deelt hij zijn kritiek: "Je moet je petje afnemen voor wat ze daar samen hebben bereikt. Dat mag je bij dit alles gewoon niet vergeten. Maar de Formule 1 verandert ook. Christian Horner is nu ook anders dan in het begin."

Nieuw personeel

Het gaat hier volgens Schumacher niet om de rel van vorig jaar: "Ik zie hier een veel groter probleem. Ik mis nu de visie en de verbeelding van Horner in de paddock. De mensen die daar weggaan praten daar ook over en ik denk dat hij nu geen nieuwe mensen kan aantrekken. Welke goede mensen zouden nu zeggen: 'Ik ga naar Red Bull om daar samen te werken met Christian Horner'? Ik denk dat het niet zo makkelijk voor hem zal zijn als je de geluiden die rondgaan in de paddock nu hoort."

Red Bull staat nu op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben tot nu toe 71 WK-punten verzameld, terwijl koploper McLaren op 151 WK-punten staat.