Max Verstappen kende afgelopen weekend een rampzalige Grand Prix in Bahrein. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde plaats, en hij was enorm gefrustreerd. Aankomend weekend wil hij scoren in Saoedi-Arabië, en hij hoopt op een Suzuka-achtig scenario.

Verstappen had de start van dit seizoen vast anders voor zich gezien. Hij had gehoopt mee te kunnen vechten om de titel, maar vooralsnog is zijn achterstand op de McLarens zeer groot. In Japan wist hij nog wel te winnen, maar afgelopen weekend in Bahrein was het geen goede race. Hij worstelde met zijn auto en niets leek te werken. Het leverde veel frustratie op, en bij Red Bull beginnen ze zich zorgen te maken over de toekomst.

Lastig weekend

Aankomend weekend kan Verstappen sportieve wraak gaan nemen, als de Saoedische Grand Prix op het programma staat. In zijn preview kijkt Verstappen eerst kort terug op het weekend op het circuit van Sakhir: "Bahrein was een behoorlijk lastig weekend voor ons en het verliep eigenlijk niet zoals we wilden. We hadden te maken met wat problemen die ons terugwierpen en er is nog veel werk aan de winkel om de auto te krijgen waar we hem willen hebben."

Goed circuit

Nu moet het gebeuren op het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië. Het is een circuit waar Verstappen een goed gevoel over heeft: "Vorig jaar was Jeddah een goed circuit voor ons. Het is een echt snel semi-stratencircuit en dat is leuk om op te rijden. Meestal is er op dit circuit ook minder bandenslijtage, dus het zou ons van nature beter moeten liggen."

Wonder

Verstappen hoopt op een klein wonder van Red Bull. Hij aast op een soort wonder dat doet denken aan zijn zege in Suzuka: "Het is nu de laatste race van de triple header, dus we doen nog één laatste push. Hopelijk vinden we wat extra snelheid en kunnen we een prestatie gaan neerzetten die lijkt op Japan."