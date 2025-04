Zo laat komt Max Verstappen in actie in Saoedi-Arabië

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De race op het Jeddah Corniche Circuit is de laatste van de eerste triple header van het jaar. De Nederlandse fans moeten lang wachten voordat de sessies beginnen.

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Jeddah op jacht naar sportieve revanche na een tegenvallende race in Bahrein. Net als in Bahrein wordt er ook aankomend weekend weer gereden onder het kunstlicht. Op het krappe circuit in de straten van Jeddah zullen coureurs vooral in de lokale avonduren rijden. Ook voor de fans in Europa vallen de meeste sessies in de avonduren, al het gaat het wel om de vroege avond.

De eerste vrije training wordt op vrijdag om 15:30 lokale tijd verreden. De belangrijke kwalificatie begint op zaterdag om 19:00 uur, en zal normaal gesproken tot 20:00 duren. Op zondag 20 april is het niet alleen eerste Paasdag, maar ook raceday. De Grand Prix zal ook om 19:00 Nederlandse tijd van start gaan, in Jeddah is het dan één uur later en de race wordt verreden onder kunstlicht.

Starttijden Saoedi-Arabië (Nederlandse tijd):

Vrijdag 18 april:

Eerste vrije training: 15:30 - 16:30

Tweede vrije training: 19:00 - 20:00

Zaterdag 19 april:

Derde vrije training: 15:30 - 16:30

Kwalificatie: 19:00 20:00

Zondag 20 april:

Grand Prix van Saoedi-Arabië: 19:00

Waar is de Grand Prix van Saoedi-Arabië te zien?

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdienst Viaplay. Bij deze betaalzender zijn alle sessies live te zien en zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen beschikbaar. In Nederland is de sport ook te zien bij F1 TV, de streamingdienst van de Formule 1. Ook hier zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien. De Duitse zender RTL zendt dit jaar een aantal Grands Prix uit. De zender maakt onderdeel uit van het zenderpakket van veel Nederlandse providers, maar de race in Jeddah is hier niet te zien.