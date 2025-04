"Problemen Red Bull stapelen zich op: "Zullen pittige gesprekken volgen"

Max Verstappen en Red Bull kenden een rampzalig weekend in Bahrein. De prestaties vielen tegen en de frustratie bij Verstappen was zeer groot. Martin Brundle denkt dat er pittige gesprekken zullen worden gevoerd achter de schermen.

Verstappen schreef anderhalve week geleden de Japanse Grand Prix op zijn naam. Het was een sterke prestatie, maar het zorgde er ook voor dat de problemen van Red Bull heel even werden verborgen. In Bahrein werden ze met hun neus op de feiten gedrukt, en was Verstappen niet blij. Hij kwam als zesde over de streep en na afloop deelde hij zijn frustratie met de rest van de wereld.

Talent van Verstappen

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle zag Red Bull worstelen. In zijn column voor zijn werkgever Sky Sports deelt Brundle wat hij zag: "Zelfs Verstappens talent kon Red Bull niet redden van een tegenvallend weekend. De auto leek lastig te besturen en hij had tijdens alle sessies vaak moeite met het remmen en het insturen in de belangrijke remzones."

Lichtpuntje

Brundle wijst wel het enige positieve punt van Verstappens race aan. In de laatste ronde van de Grand Prix wist hij namelijk nog de zesde plaats te pakken: "Nadat hij de Alpine van Pierre Gasly bijna eindeloos had gevolgd, wist hij op het laatste de zesde plaats te claimen. Hij werd ook niet echt geholpen door een paar mislukte pitstops waar ze problemen hadden met het materiaal."

Pittige gesprekken

Red Bull pakte wel voor het eerst in 2025 met twee auto's punten. Brundle denkt echter niet dat dit voor veel vreugde heeft gezorgde bij het Oostenrijkse team: "Yuki Tsunoda scoorde zijn eerste Red Bull-punten door negende te worden, maar aangezien het team slechts zeven dagen eerder de Japanse Grand Prix had gewonnen, is het allemaal nogal verwarrend. Waarschijnlijk ook voor henzelf. Er zullen daar nog wel wat pittige gesprekken volgen."