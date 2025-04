Het team van Mercedes staat op het punt op een belangrijke naam te verliezen aan een opmerkelijk team. De kans is heel groot dat Mercedes een belangrijk engineer moet afstaan aan voetbalclub Manchester United. Dit is niet vreemd, aangezien Ineos betrokken is beide sportteams.

Het team van Mercedes is goed aan het huidige seizoen begonnen. George Russell stond in drie van de eerste vier Grands Prix op het podium, terwijl ook debutant Andrea Kimi Antonelli sterke stappen heeft gezet. Achter de schermen is het ook rustig, al gaan er opvallende berichten rond in de Britse media. De hoofdrolspeler in dit verhaal is senior performance simulation engineer Michael Sansoni.

Voetbalgigant

Volgens de Daily Mail staat Sansoni op het punt om Mercedes te verlaten. Hij is bij het team verantwoordelijk voor het vinden van de best mogelijke performance van de auto's. Volgens de Daily Mail gaat hij de pitbox verwisselen voor een voetbalveld. De krant meldt namelijk dat de Britse gigant Manchester United op het punt staat om Sansoni over te nemen van Mercedes, omdat ze hun data analyses willen verbeteren.

Ineos

Eén belangrijke rol bij deze opmerkelijke transfer wordt gespeeld door Jim Ratcliffe. Hij is de grote man achter het bedrijf Ineos, en hij pompt sinds kort veel geld in Manchester United. Ratcliffe is echter ook betrokken bij het team van Mercedes, waar hij één van de mede-eigenaren is. Ineos heeft één derde van de aandelen in handen van het team, en dat geldt ook voor teambaas Toto Wolff en het moederbedrijf van Mercedes.

Het is dan ook niet vreemd dat Sansoni deze move gaat maken. Volgens de Daily Mail wordt het door insiders gezien als een soort verhuizing binnen de familie. Wanneer hij zou gaan vertrekken, en wat dit betekent voor het team van Mercedes, is nog niet bekend.