McLaren baalt van kostbare blunder van Norris

Lando Norris kende afgelopen weekend niet de sterkste race uit zijn loopbaan. De Britse McLaren-coureur had het zwaar in Bahrein, en hij maakte een paar kostbare foutjes. Teambaas Andrea Stella baalt, want hierdoor liep McLaren een nieuw 1-2tje mis.

Norris kende op zaterdag een teleurstellende kwalificatie. Hij begon op P6 aan de race, maar al voor de start maakte hij een foutje. Hij stond verkeerd opgesteld in zijn gridbox, iets wat direct werd opgemerkt door Max Verstappen. Het leverde Norris een tijdstraf van vijf seconden op. In de slotfase van de race vocht Norris nog een fel duel met George Russell uit voor de tweede plaats, maar als Norris geen straf had gekregen, had dit duel nooit plaatsgevonden.

Probleem van de auto's

McLaren-teambaas Andrea Stella werd door de internationale media gevraagd naar het foutje van Norris. Hij deelde zijn kijk op de zaak: "Ik denk dat Lando zich te ver naar voren positioneerde. Ik heb de beelden zelf niet gezien, maar onze mannen zagen het meteen en zeiden wat we een probleem hadden. Er was gewoon geen tijd om te reageren. Ik denk dat het gewoon een verkeerde inschatting was van de positie van de auto. Het is erg moeilijk met deze auto's om te weten waar je staat, omdat je niets kunt zien."

Straf kostte McLaren 1-2tje

Stella baalt stiekem wel van het moment. Hij had namelijk liever een nog beter resultaat gezien: "Het heeft ons de tweede plaats en punten gekost met Lando. Tegelijkertijd gaf dit Lando de kans om hard te vechten. Het was belangrijk om goed werk te leveren met bandenslijtage. Ik denk dat we hebben geprofiteerd van een goede bandenkeuze, want we hadden twee setjes mediums over. Dat stelde Lando uiteindelijk in staat om de Ferrari's te passeren en in de slotfase bijna Russell in te halen."