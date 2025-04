Max Verstappen kende een rampzalig raceweekend in Bahrein. Hij kwam slechts als zesde over de streep, en de problemen bij Red Bull waren groot. Het team moet snel met updates komen, maar Verstappen heeft geen zin om hier over na te denken.

Verstappen worstelde in Bahrein met zijn RB21. Op vrijdag werd al duidelijk dat het niet naar wens liep voor Verstappen, en Red Bull wist de wagen niet te verbeteren voor de kwalificatie en de Grand Prix. Verstappen had het zwaar met de banden, werd geconfronteerd met slechte pitstops, had geen goede balans en hij had het ook zwaar met de remmen. Hij kwam als zesde over de streep, en daar was hij ook niet blij mee.

Updates

Red Bull moet snel op zoek gaan naar verbeteringen. Updates lijken noodzakelijk te zijn, en het lijkt erop dat het team hier werk van maakt. Als Verstappen in Bahrein door de internationale media wordt gevraagd of er op korte termijn updates aankomen, haalt hij zijn schouders op: "Ik weet het niet, dat moet je aan hen (de teamleiding, red.) vragen. Er komt wel wat aan, maar niet op dit moment."

Geen reset nodig

Voor Verstappen is het nu zaak om weer op te krabbelen na deze flinke tegenslag. De Nederlandse Red Bull-coureur stelt dat dit voor hem niet lastig is: "Ik heb geen reset nodig, ik ben oké. Het is wat het is. Ik probeer het altijd zo goed mogelijk te blijven doen. Dat doe ik zelfs in teleurstellende of frustrerende situaties. Je moet gewoon verder. We blijven discussies voeren om te verbeteren."

Blijven werken

Een slechte dag zorgt niet voor meer onrust bij Verstappen: "We weten dat we onze problemen hebben. Zelfs als je een race wint, weet je dat dit niet verdwijnt. Ik ben niet iemand die beïnvloed wordt door het moment van de dag, al heb je positieve en negatieve scenario's. Ik blijf er neutraal onder en we moeten gewoon blijven werken."