Lando Norris reed een goede race in Bahrein. De Britse McLaren-coureur startte op de zesde plaats, en vocht zich terug naar de derde plaats. Hij voert het wereldkampioenschap nog steeds aan, maar hij voelt zich niet goed. Hij worstelt met de McLaren-bolide.

De zege in Bahrein ging naar Norris' McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër reed een foutloze race op het circuit van Sakhir, terwijl Norris als een soort kooivechter door het veld reed. Hij vocht een aantal pittige duels uit met onder meer George Russell en Charles Leclerc, en dat leverde hem de derde plek op. Voor Norris was het een mooi resultaat, ook omdat hij hierdoor zijn leidende positie in het wereldkampioenschap vasthield.

Niet comfortabel

Norris en McLaren zijn in vorm, maar daar denkt de Brit anders over. Na afloop van zijn race in Bahrein klonk Norris terneergeslagen in gesprek met Sky Sports: "Ik ben verrast dat ik momenteel bereik wat ik bereik met dit gevoel in de auto. Ik voel me niet comfortabel, ik ben niet blij en ik voel me ook niet goed. Om dan dit soort resultaten te pakken... Ik ben verrast, was er is gewoon iets wat niet klikt."

Enorme verrassing

Als Norris wordt gevraagd naar wat er niet klikt, wijst hij vooral naar zichzelf. "Het is niet omdat ik geen snelheid heb. Ik heb het vertrouwen dat ik dat soort dingen wel heb, maar om één of andere reden kan ik het niet laten zien en kan ik niet rijden op de manier die ik wil. De snelheid is niet vloeiend en het is allemaal best ingewikkeld."

Norris wil aan zichzelf gaan werken. Hij gaat samen met zijn team aan de bak: "Ik moet deze dingen zien te begrijpen, want ik vertrouw erop dat ik geweldig werk kan leveren. Ik ben verrast door al deze goede resultaten, vooral als je kijkt naar hoe slecht ik me voel in de auto."