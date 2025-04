Het team van Red Bull Racing kende een dramatische Grand Prix in Bahrein. Max Verstappen werd slechts zesde, en hij was na afloop gefrustreerd. Red Bull kende een aantal volledig mislukte pitstops, en teambaas Christian Horner probeert dat te verklaren.

Red Bull moet snel stappen gaan zetten, want na vier raceweekenden is duidelijk geworden dat ze problemen hebben. Ze worstelen met de auto, en Verstappen is zwaar gefrustreerd. Hij wil snel verbetering zien, en hij durft zelfs niet meer te denken aan de wereldtitel. In Bahrein ging bijna alles mis, zelfs de pitstops waren problematisch. Verstappen en Yuki Tsunoda wisten niet wanneer ze weg mochten rijden, omdat het licht heel lang op rood bleef staan.

Problemen met de pitstops

Het was een curieuze situatie, en Red Bull-teambaas Christian Horner zocht naar een verklaring. Zuchtend besprak hij de pitstop-malaise met Motorsport.com: "We worstelen dit weekend met twee problemen. We hebben een remprobleem, en we hebben geen goede balans. En als je daar last van hebt, dan ziet alles er nog slechter uit. Daar bovenop hadden we ook een verschrikkelijke dag en het leek erop dat we een issue hadden met de kabels van de pit gantry, waardoor we een probleem hadden met het licht."

Verstappen heeft de schade beperkt

Horner is van mening dat Red Bull de schade uiteindelijk heeft weten te beperken in Bahrein. Op het circuit van Sakhir kwam Verstappen als zesde over de streep, en het gat met Lando Norris in het wereldkampioenschap groeide niet heel erg. Horner houdt de moed erin: "Dus ja, om uiteindelijk op de zesde plaats te eindigen en de achterstand op Lando te beperken tot acht punten, gezien de problemen die wij nu hebben, moeten we vanaf hier verdergaan en ons concentreren op wat we over vijf dagen voor elkaar kunnen krijgen bij het raceweekend in Jeddah."