Max Verstappen kende een rampzalige Grand Prix in Bahrein. Hij kwam slechts als zesde over de streep en daar was hij niet tevreden mee. Na afloop beet hij op zijn tong en was hij zeer teleurgesteld. Hij stelde dat alles wat mis kon gaan, ook mis was gegaan.

Verstappen kende een dramatisch raceweekend in Bahrein. In de vrije trainingen worstelden hij met zijn auto, in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de zevende tijd en uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de zesde plaats in de Grand Prix. Het was een lastige race met problemen bij de pitstops, meerdere problemen met zijn auto en een te grote achterstand op de concurrentie.

Alles ging mis

Na afloop van de race stond Verstappen op ontploffen. Hij was woedend, en dat werd wel duidelijk toen hij zich uitsprak tegenover De Telegraaf: "We moeten doorgaan en proberen onszelf te verbeteren. Maar hier in Bahrein ging alles mis, wat er mis kon gaan. We waren veel te langzaam. Eigenlijk hebben we twee grote problemen: de snelle degradatie van de banden en de balans van de auto. We lopen over het algemeen al achter de feiten aan, maar op een circuit als dit komen onze problemen pas echt tot uiting."

Hit and miss

De sfeer bij Red Bull is snel omgeslagen. Precies één week geleden schreef Verstappen immers nog de Japanse Grand Prix op zijn naam: "Vooralsnog is het dit seizoen hit and miss bij ons. Onze auto is heel gevoelig. In Japan was de auto aan het einde van de kwalificatie en in de race iets beter dan eerder dat weekend, maar nog steeds niet zoals ik het wilde hebben. Maar toen waren we in ieder geval competitief. Nu zaten we er weer helemaal naast."

Op de harde band ging het helemaal mis voor Verstappen in Bahrein. Hij moest snel een tweede pitstop maken, waarna hij niet verder naar voren kon komen: "Uiteindelijk was dit, een zesde plek, in alle gevallen het hoogst haalbare geweest."