George Russell is definitief tweede geworden in de Grand Prix van Bahrein. De Britse Mercedes-coureur moest zich melden bij de stewards vanwege een probleem met zijn DRS. Hij heeft echter geen straf ontvangen van de stewards.

Russell reed een sterke Grand Prix in Bahrein. Hij vocht zich naar de tweede plek, en hield deze positie vrijwel de hele race vast. In de slotfase van de race kampte hij echter met een elektronisch probleem, waardoor er meerdere zaken uitvielen. Zijn tracker deed vreemd, zijn dashboard kon uitvallen en ook zijn DRS deed niet wat deze moest doen. Russell leek de DRS op een verkeerde plek te openen, en dat leverde hem een tripje naar de stewards op.

Meerdere problemen

Russell, een vertegenwoordig van Mercedes en de verantwoordelijke van de software van de FIA schoven aan bij de stewards. De stewards concludeerden dat het systeem dat de DRS-activatie regelt door een extern probleem niet werkte. Hierdoor gaf de FIA toestemming voor handmatige activatie door Mercedes. Russell had op dat moment een probleem met zijn elektronica en het brake-by-wire-systeem. Hij moest een knop gebruiken die diende als back-up voor zijn radio, maar deze knop wordt ook gebruikt voor de activatie van de DRS.

Samenloop van omstandigheden

Tussen bocht tien en elf wilde hij via deze knop contact zoeken met het team, maar in plaats van de radio, activeerde hij de DRS. Hij had de DRS voor 37 meter openstaan op een recht stuk van 700 meter. Hierdoor had hij een tijdwinst van 0,02 seconden, maar dat maakte hij ter compensatie goed in de volgende bocht. De telemetrie bevestigde dit. Alhoewel Russell dus de technische regels had overschreden, vonden ze dat er geen sportieve winst was geboekt hierdoor. Daarom hebben ze besloten om geen straf uit te delen. Hierdoor blijft Russell tweede, en staat het podium vast.