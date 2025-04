Charles Leclerc startte vanmiddag vanaf de eerste rij, vlak achter Piastri, maar zakte al snel verder terug het veld in. De Monegask eindigde de race als vierde en greep daarmee een podium mis, met 4 seconden achterstand op Lando Norris.

Bij de start viel Leclerc al terug naar de vierde plek, maar dat was ook niet vreemd, want de Ferrari-coureur startte op de medium-compound. Hij zei: "De medium was goed. De harde was verschrikkelijk. Het is zoals het is." De rest van de race reed de Monegask op de derde plaats, tot hij in ronde 52 werd ingehaald door Lando Norris.

Niet verwacht

Leclerc was vooral verrast door George Russell, vertelt hij tegenover Viaplay. De Ferrari-coureur had niet verwacht dat de Brit zo lang kon blijven rijden op de softband: "Het was erg moeilijk voor ons om te denken dat George door kon blijven rijden op de zachte band. "Het was in ieder geval een verrassing voor alle anderen, of in ieder geval voor mij, en dat verbaasde ons. Maar het is zoals het is. "

Aan de toon van Leclerc te horen is hij niet heel tevreden over het resultaat en had hij het gevoel dat hij er meer uit kon halen dan een vierde plaats. Leclerc wilde een eenstopper maken, maar is blij met de keuze die het team heeft gemaakt: "Het werd uiteindelijk een tweestopper, en het was beter dat het een tweestopper was, omdat we later de safetycar hadden."

Teleurgesteld

Ondanks dat Leclerc niet het maximale uit zijn race heeft gehaald, begint hij wel meer vertrouwen te krijgen in de Ferrari: "Het vertrouwen is er. Ik doe absoluut alles wat ik kan met deze auto. Maar op dit moment zijn de prestaties niet goed genoeg. Dus ja, het is gewoon teleurstellend. Je geeft alles en je eindigt eerder. Dat is het. Het is zoals het is voor nu. Ik kijk ernaar uit om naar Jeddah te gaan en hopelijk een stapje verder te komen."