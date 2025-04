George Russell kwam vandaag als tweede over de streep in Bahrein, maar de kans is groot dat hij deze positie gaat verliezen. Hij moet zich namelijk bij de stewards melden voor zijn geklungel met de DRS in de slotfase van de Grand Prix.

Russell reed een sterke race in Bahrein. Onder het kunstlicht vocht hij zich naar de tweede plaats, en daar reed hij vrijwel de hele race rond. Voor hem was het een prachtig resultaat, ook omdat hij de veel snellere McLaren van Lando Norris achter zich wist te houden. Het was een prachtig duel, maar voor Russell kan deze dag mogelijk met een kater ten einde komen.

DRS

Russell kampte namelijk met de nodige problemen. Zijn tracker werkte niet goed daardoor niemand doorhad waar hij reed, zijn dashboard viel bijna uit en hij had ook problemen met zijn DRS. Zijn race-engineer gaf al aan dat ze naar een oplossing zochten tijdens de race, maar hier is mogelijk iets misgegaan. Russell heeft mogelijk zijn DRS geopend op een moment dat dit niet helemaal de bedoeling was, en dat is tegen de regels. Het kan hem een straf opleveren.

Wat wordt de straf

Russell moet zich voor dit vergrijp gaan verantwoorden bij de stewards in Bahrein. Dat betekent dat de uitslag van deze Grand Prix nog lang niet vaststaat. Russell kan zijn positie gaan verliezen, al is het nog niet duidelijk wat de mogelijke straf kan zijn voor deze overtreding. Mogelijk krijgt hij een tijdstraf, maar het kan ook zo zijn dat Mercedes een straf gaat krijgen. Russells auto had problemen, en dat kan nu een reddingsboei voor hem zijn. Mogelijk zien de stewards dit als een soort verzachtende omstandigheid. Voor de Brit betekent het nog eventjes zweten, een dag eerder ontving hij ook een straf voor het feit dat Mercedes hem te snel de baan opstuurde.