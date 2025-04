Lewis Hamilton startte zondag vanaf P9, achter alle concurrenten. De Brit was niet tevreden over zijn kwalificatie, maar wist het in de race om te buigen. Hamilton finishte als vijfde, boven Max Verstappen.

Hamilton zegt het niet helemaal alleen te hebben gedaan. Tegenover Viaplay zegt de Brit zijn teams als allereerst te willen bedanken: "Ten eerste wil ik het team heel erg bedanken. Ze hebben geweldig werk geleverd met de pitstops en dat heeft allemaal geholpen. En ik denk dat de strateeg ook geweldig werk heeft geleverd met de timing."

Race in delen

Volgens Hamilton was zijn race echt verdeeld in bepaalde stukken. Hij was tevreden, maar het kan allemaal veel beter volgens de Brit: "De middelste stint was de auto in een hele mooie, je weet wel, het mooiste deel van de race. Ik denk dat ik die tot nu toe het hele jaar heb gehad."

"De eerste en de laatste stint, vooral de laatste stint was niet zo geweldig, maar ik ben echt dankbaar dat ik vooruit ben gegaan en in ieder geval wat punten heb gepakt voor het team. Sterke inhaalacties ook in die tweede stint op Verstappen, op Antonelli, op Ocon."

Vertrouwen groeit

Het vertrouwen van de zevenvoudig wereldkampioen groeit. Hij durft steeds meer op de Ferrari te leunen en dus ook agressiever te rijden. In deze race was dat ook erg te merken en Hamilton zelf viel dat ook op.

"Ik denk dat het vooral is dat het de eerste keer is dat ik echt in gevecht ben met deze auto, dus ik ben echt en het vereist zoveel verschillende, zulke verschillende instellingen voor wat ik gewend ben in het verleden. Ook een andere manier van rijden. Dus ik leer steeds meer en moet uitzoeken hoe ik mijn rijstijl moet aanpassen, want tot nu toe heeft het dit jaar duidelijk niet gewerkt. Dus ik denk dat ik wat verbeteringen heb aangebracht in de race."