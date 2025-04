Lando Norris kende een sterke Grand Prix in Bahrein. Hij wist zich goed te herstellen na een slechte kwalificatie en een aantal foutjes in de openingsfase. Norris kwam als derde over de streep, en daar was hij heel erg gelukkig mee.

Norris startte de race op de zesde plaats. Hij stond bij de start verkeerd opgesteld, waardoor hij tegen een tijdstraf van vijf seconden aanliep. Hij loste zijn straf in bij de pitstops, en kon daarna gaan jagen. Het leverde een aantal mooie duels op, en in de slotfase snoepte hij de laatste podiumplek af van Charles Leclerc. Hij deed er ook nog alles aan om de tweede plek van George Russell af te pakken, maar dat was niet mogelijk.

Domme fouten van Norris

Norris reageerde opgelucht op zijn prestatie. De Britse coureur verklaarde eerst zijn grote fout bij de start, bij interviewer van dienst Karun Chandhok gaf hij tekst en uitleg: "Ik had niet door dat ik zo ver naar voren stond. Het is niets meer dan dat. Het was een zware race. Ik maakte te veel fouten met de inhaalacties, en ik stond dus niet goed opgesteld bij de start. Het was een rommelige race vanuit mijn kant. Ik baal dat in er geen 1-2tje voor McLaren uit kon halen."

Goede en sterke duels

Norris had ook nog een momentje met Lewis Hamilton, waar hij de zevenvoudig wereldkampioen buiten de baan inhaalde. Daar had Norris zijn mening over klaarliggen: "Ik hoorde het net. Het was close. Het was goed racen, dus ik heb geen klachten. Het was leuk, met leuke inhaalacties. Iedereen was hard aan het racen, maar het was op de limiet. Oscar deed het geweldig, dus mijn felicitaties aan hem en het hele team. Ik ga volgend weekend weer beter mijn best proberen te doen in Saoedi-Arabië."