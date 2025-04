Max Verstappen gaat er vandaag alles aan doen om de schade te beperken in de Grand Prix van Bahrein. Na een tegenvallende kwalificatie zal hij nu alles op alles gaan zetten. Verstappen geeft zelf aan dat hij zijn uiterste best zal gaan doen.

Verstappen heeft het tot nu toe zwaar in Bahrein. Hij worstelt al het hele weekend met zijn RB21, en hij kampt met meerdere problemen. In de kwalificatie kon Verstappen zich niet mengen in de strijd om de pole position. Hij moest het doen met een teleurstellende zevende tijd, één plekje achter zijn tegenvallende titelrivaal Lando Norris. Voor de Brit zijn de verwachtingen nog wel hoog, maar voor Verstappen niet.

Lastig weekend

Verstappen zal er alles aan moeten doen om de schade te beperken. De Nederlander oogde rustig tijdens de build-up. Zwaaiend stond hij op de truck toen hij zijn vooruitblik deelde: "Over het algemeen is het best lastig geweest. Ik denk niet dat we het kunnen oplossen voor dit weekend. Het zal een zware race gaan worden, maar we gaan natuurlijk wel ons best doen vandaag."

Kans op het podium?

Verstappen heeft in de afgelopen jaren laten zien dat hij uit het niets naar voren kan schieten. Sommige mensen denken dan ook dat Verstappen gewoon een gooi naar de zege kan gaan doen in de Grand Prix van vandaag. Gevraagd of het podium mogelijk is, reageert de viervoudig wereldkampioen met een enorme grijns: "We zullen het in ieder geval gaan proberen. Het is tot nu toe niet het meest soepele weekend voor ons geweest wat betreft het krijgen van de auto op het punt waar we het willen hebben. We gaan er wel alles aan doen, en hopelijk gaat het weer een spannende race worden en hopelijk wordt het ook een strijd om het podium."

De Grand Prix van Bahrein gaat over iets meer dan twintig minuten van start, en Oscar Piastri staat op pole.