Lando Norris kende een tegenvallende kwalificatie in Bahrein. Hij noteerde de zesde tijd, en hij was enorm zelfkritisch. Bij McLaren slaan ze hun arm om Norris, en volgens Andrea Stella delen ze bij het team de verantwoordelijkheid.

Veel mensen hadden Norris opgeschreven als een kanshebber voor de pole en de zege in Bahrein. De McLaren was zeer snel in de vrije trainingen, en Norris moest eigenlijk geen fout maken. Dat deed hij wel, want hij reed geen sterke kwalificatie. De zesde plaats was niet waar hij op had gerekend, en na afloop kraakte hij zichzelf volledig af. Norris praatte zichzelf de put in, maar bij McLaren spreken ze hun steun uit.

Oplossingen zoeken

Bij McLaren willen ze hem steunen. Teambaas Andrea Stella is er duidelijk over bij Motorsport.com: "We hebben het over een coureur die, samen met Oscar, McLaren naar voren heeft gebracht. Als je de auto tot de limiet pusht, dan zijn er enkele dingen die niet helemaal gaan zoals hij verwacht. Als je in Q3 voor die laatste tiende gaat, dan wordt het beter zichtbaar. We begrijpen waar het aan ligt. Het vergt alleen wat aanpassing van Lando zelf en wat de aanpassingen van het team zijn. We begrijpen goed wat er aan de hand is, en we zijn optimistisch over een oplossing."

Nooit naar het team wijzen

Stella vindt het mooi dat Norris zichzelf altijd als schuldige aanwijst: "Ik wil benadrukken dat Lando, ook als hij kritisch is, nooit met de vinger naar het team wijst. Om een Formule 1-team op te bouwen moet je dat soort beschuldigingen tussen team en coureur vermijden. Ik ben er echter niet van overtuigd dat elke coureur dat doet, op basis van wat ik soms lees of hoor. Dit is echt een heel waardevolle eigenschap."

Verantwoordelijkheid delen

Stella is van mening dat het niet altijd terecht is dat Norris zichzelf de put in praat. Hij steekt hem een hart onder de riem: "We waarderen het dat Lando de schuld op zich neemt als het hem niet lukt in Q3, maar wij delen de verantwoordelijkheid altijd. We weten dat er dingen zijn die we beter kunnen doen om Lando zich comfortabeler te laten voelen in de auto. Mijn aanpak is om eerst in de spiegel te kijken en te zeggen: 'wat moeten we beter doen om Lando in staat te stellen zijn ongelooflijke talent te benutten?'."