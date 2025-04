Oscar Piastri sloeg gisteren zijn eerste slag in de kwalificatie in Bahrein. Hij pakte de pole position, terwijl zijn teamgenoot Lando Norris slechts een zesde tijd noteerde. Hij was een harde klap voor Norris, maar Piastri wil het nog niet als een voordeel zien.

De prestatie van Norris in de kwalificatie in Bahrein was teleurstellend. McLaren was het hele weekend heel erg sterk, maar op het moment dat een goede ronde nodig was zakte Norris door het ijs. Na afloop was hij enorm kritisch op zichzelf, en moest hij toezien hoe zijn teamgenoot Piastri wel schitterde. Het was een flinke tik, maar vandaag zal pas blijken hoe zwaar de mentale tik echt is.

Niet te vroeg juichen

Piastri wil ook niet op de zaken vooruit lopen. De Australiër blijft zeer kalm, en als hij tijdens de persconferentie na de kwalificatie de vraag krijgt hoe belangrijk dit is voor de titelstrijd, is hij duidelijk: "Laten we eerst maar eens zien waar hij in de race gaat eindigen. Natuurlijk is het fijn om op de eerste startplek te staan, maar dit is waarschijnlijk de eerste kwalificatiesessie waarbij de pole zeker niet alles zegt. Ik verwacht dat Lando zich tijdens de race omhoog zal vechten. We zullen zien waar hij strandt."

Snelste auto

Piastri realiseert zich namelijk dat McLaren over een extreem competitieve auto beschikt. De Australiër ziet dit dan ook als een reden om van een goed resultaat van Norris uit te gaan: "We hoeven ons er niet voor te schamen: we hebben op dit moment de sterkste auto. We zouden liegen als we dat proberen te ontkennen. Dat gezegd hebbende, het blijft lastig. De marges tussen de verschillende auto's zijn nog steeds heel klein. Een klein foutje betekent dat je al één of twee tienden moet inleveren op de concurrentie, en dat is vaak de voorsprong die we hebben."