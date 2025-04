Max Verstappen kende gisteren een teleurstellende kwalificatie in Bahrein. Hij worstelde met zijn Red Bull-bolide en hij kwam niet veel verder dan de zevende tijd. Zijn titelrivaal Lando Norris kende ook een tegenvallende kwalificatie, maar Verstappen denkt niet dat hij met hem kan vechten.

Verstappen worstelt al het hele weekend met zijn RB21. Hij heeft last van meerdere problemen, waaronder de remmen. Het resulteerde in een aantal lastige moment in de kwalificatie, waardoor er niet veel meer in zat dan de zevende tijd. Zijn achterstand op de kop van het veld was groot, en hij heeft dan ook geen hoge verwachtingen voor de Grand Prix van vandaag.

Duel met Norris

Een voordeel voor Verstappen is dat zijn titelrivaal Lando Norris ook geen sterke kwalificatie kende. De Brit noteerde de zesde tijd, maar Verstappen laat aan Motorsport.com weten dat hij geen duel verwacht: "Lando rijdt normaal gesproken gewoon naar voren hoor, met de snelheid die zij hebben. Ze hadden een mindere kwalificatie, maar ik denk dat ze in de race wel een voorsprong zullen hebben."

Podiumkansen

Voor Verstappen wordt het zaak om de schade te beperken. Hij weet wat hij moet doen, en de regerend wereldkampioen deelt zijn verwachtingen voor de Grand Prix: "Er staat natuurlijk één Alpine voor ons die een beetje kan terugzakken, maar daarna wordt het wel lastig denk ik, omdat we allemaal een beetje hetzelfde zijn qua snelheid."

De vraag is of het podium haalbaar is voor Verstappen, maar daar wil de Nederlander nu nog niet aan denken: "Je weet het nooit. Ik ga natuurlijk mijn best doen, maar ik weet niet of het een podium of P6 wordt. Dat is lastig te zeggen."

Geen verbazing

Het feit dat Verstappens achterstand op de McLarens hier normaliter zo groot is, komt voor hem niet als een verrassing: "Als je kijkt naar het gat met McLaren, dan ben ik niet verbaasd. Dat zei ik tijdens de wintertest al tegen het team. Ik zei 'het gat is een halve seconde' en dat is nu ook gebleken. Dus in dat opzicht had ik gelijk."