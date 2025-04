Voor kampioenschapsleider Lando Norris draaide de kwalificatie in Bahrein uit tot een teleurstelling. De McLaren was snel, maar Norris was dat niet. Hij noteerde slechts de zesde tijd, en na afloop was hij enorm hard voor zichzelf. Hij nam alle schuld op zich.

Norris werd voorafgaand de kwalificatie door veel mensen gezien als de grote favoriet voor de pole position. Hij maakte al het hele weekend een goede indruk, en het leek er niet op dat hij ineens zou terugvallen. Hij barstte van het zelfvertrouwen, maar toen de druk er vol opstond aan het einde van de kwalificatie, ging het mis. Norris kreeg het er niet uit, en moest genoegen nemen met de zesde tijd. Zijn teamgenoot Oscar Piastri pakte de pole position.

Norris boos op zichzelf

Na afloop was Norris zeer teleurgesteld. Hij was vooral boos op zichzelf, want de snelheid zat er zeer zeker in. Hij was opvallend hard voor zichzelf in gesprek met F1 TV: "Ik heb al het hele weekend heel erg langzaam, dus het is geen verrassing. Om eerlijk te zijn kom ik gewoon te kort." Balend gaat hij verder met zijn verhaal: "Ik weet het niet, het voelt alsof ik nog nooit met een Formule 1-auto heb gereden. Ik worstel veel, ik weet niet waardoor dat komt en ik moet op zoek gaan naar antwoorden."

Team heeft geen schuld

Norris is van mening dat niemand bij McLaren zich schuldig mag voelen over deze teleurstelling. De schuld ligt volledig bij hem zelf, zo maakt hij op harde manier duidelijk: "De auto is geweldig, dus er is niets waar ik over kan klagen. Het team doet het ook geweldig, Oscar staat op pole met een goede voorsprong. Ik ben het team dankbaar, want ze leveren geweldig werk. Het is gewoon zo dat ik ze heb laten vallen vandaag."