George Russell was de grote verrassing van de kwalificatie in Bahrein. De Britse Mercedes-coureur had een goede pace te pakken, en vormde een uitdaging voor de McLarens. Russell was heel erg trots op zijn tweede tijd, want hij had dit niet zien aankomen.

Russell leek een goede kans te maken op de pole position in Bahrein. Op het circuit van Sakhir noteerde hij in de slotseconden van de sessie een tijd waarmee hij veel sneller was dan de rest van het veld. Hij leek zich te mogen opmaken voor een klein feestje, maar Piastri was net iets sneller. Dat maakte voor de Brit niet zoveel uit, want de tweede tijd maakte van hem ook een tevreden man.

Verrassing

Na afloop van de kwalificatie was er een grote glimlach te zien op het gezicht van Russell. Die grijns was nog niet verdwenen toen hij zich uitsprak bij interviewer van dienst David Coulthard: "Als iemand had gezegd dat we binnen een halve seconde van de McLarens zouden zitten, dan had in dat aangepakt, want dat zou P3 betekenen. Dat we nu tweede staan, is echt een bonus voor ons. Mijn felicitaties gaan naar Oscar, een geweldig rondje."

Waarom was Mercedes zo snel?

De vraag is nu waar Russell deze snelheid vandaan heeft gehaald. In de eerste sessies van dit weekend zag de Mercedes er immers nog niet zo snel uit. Russell heeft hier wel een verklaring voor, zo legt hij uit aan Coulthard: "Om eerlijk te zijn denk ik dat we profiteerden van de vallende nacht en de koelere baantemperaturen. Toen het vanmorgen bloedheet was, waren de McLarens echt veel sneller. Toen deze sessie zich begon te ontvouwen werden wij gewoon sneller en sneller. Dat we als tweede mogen starten is een goede kans voor ons, maar realistisch gezien wordt het lastig om te vechten met Oscar."