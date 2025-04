Lando Norris voert momenteel het wereldkampioenschap aan in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen, maar hij probeerde de verwachtingen te temperen. Nu geeft hij eerlijk toe dat hij de beste auto van de grid heeft.

Norris won de seizoensopener in Bahrein en eindigde daarna op het podium in China en Japan. In de trainingen in Bahrein waren Norris en McLaren heel erg snel. De concurrentie kwam haast niet in de buurt, en veel mensen verwachten dan ook dat McLaren dit weekend de pole position en de zege gaan pakken. Bij de Britse renstal wilden ze dat zelf echter op geen enkel moment toegeven.

Beste auto

Nu doet Norris dat wel. Hij heeft geen zin om er mysterieus om te doen in een interview met Autosport Magazine: "Ik erken honderd procent dat ik de beste wagen van de grid heb. Ik ben heel erg blij dat ik dat kan zeggen, want dat heeft wel een tijdje geduurd. Ik ben trots dat we als team tot dit punt zijn gekomen en ik denk dat we daar allemaal trots op kunnen zijn. Maar over wat men ook altijd zegt, dat de coureur ook het verschil kan maken: de auto moet wel binnen zo'n één procent zitten. Hij moet binnen dat kleine beetje zitten waarin de coureur het verschil kan maken. En dat is geen groot verschil."

Piastri

Norris heeft ook het gevoel dat hij samen met Oscar Piastri voor goede prestaties kan zorgen. De Brit en zijn teamgenoot ontlopen elkaar nauwelijks iets, en dat is volgens Norris ook goed nieuws: "We kunnen elkaar helpen en elkaar ondersteunen. Dat is echt een voordeel. We halen echt meer uit elkaar dan wie dan ook op de grid in zijn eentje zou kunnen doen."

Norris voert momenteel het wereldkampioenschap aan, terwijl Piastri op de derde plaats staat.