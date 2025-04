Iedereen die het raceweekend in Japan in de gaten had gehouden, was op de hoogte van de crash van Jack Doohan in de tweede vrije training. De Australiër crashte vol in bocht één nadat hij zijn DRS open had laten staan. Na de race van afgelopen zondag was Doohan voorzichtig uit zijn auto geklommen en samen met Esteban Ocon weggelopen.

De 22-jarige rookie werd naar het medisch centrum gebracht, maar al snel werd hij goedgekeurd om verder te gaan in het weekend. Het zal vast niemand verbazen dat deze crash wel zijn tol betaalde: "Ik had een beetje pijn op vrijdag," gaf Doohan toe. "Zaterdag een beetje erger en zondag weer een beetje erger."

Adrenaline helpt

"Er was pijn vanaf het begin van de race - niet per se tegen het einde, maar het helpt een beetje met de adrenaline. Het is normaal met de crash en de positionering dat ik een beetje pijn had, maar een paar vrije dagen op maandag, dinsdag en gisteren waren hard nodig en heel goed voor het lichaam."

Na de crash was het niet bepaald rooskleurig voor de rookie. Doohan moest in de kwalificatie als 19e starten na een gebrek aan snelheid. Hij wist zich wel iets naar voren te rijden en eindigde de race als 15e, slechts twee posities achter zijn teamgenoot Pierre Gasly. De rookie kreeg wel een zwakke strategie mee van het team.

Lastig begin

Het is tot nu een extreem lastig begin voor de rookie. De Aussie, zoals mensen uit Australië ook wel worden genoemd, begon het seizoen met een DNF in zijn thuisrace. Hij ontving een week later maar liefst vier strafpunten voor zijn crash in China. Zelf probeert Doohan het iets positiever in te zien: "Elk weekend heeft wel iets positiefs opgeleverd," zei Doohan over de eerste drie races van het jaar.

"Zolang je maar leert van het weer, de tegenslagen, dingen die ik kan verbeteren, hoe ik dichter bij kan komen en je ze verteert, dan kun je ervoor zorgen dat je weet waar die positieve punten vandaan kwamen en hoe je ze kunt herhalen. Het belangrijkste dit weekend is gewoon om het weekend samen te stellen, van begin tot eind een vlekkeloos verloop te hebben en gewoon te blijven bouwen en steeds dichterbij te komen, zodat we dat complete pakket kunnen gaan krijgen."