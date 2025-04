Max Verstappen zorgde vorige week voor headlines na zijn zege in Japan. Hij stelde dat hij in een auto van McLaren aan de horizon zou zijn verdwenen. Het leek een geintje te zijn, maar Verstappen stelt in Bahrein dat dit zeker geen grap is.

Verstappen won afgelopen weekend de Japanse Grand Prix op indrukwekkende wijze. Hij hielde de jagende McLarens achter zich, terwijl de papajakleurige wagens veel sneller waren. Na afloop stelde Verstappen bij Viaplay dat hij in een McLaren weg was gereden. McLaren-coureur Lando Norris moest hier hartelijk om lachen en hij riep dat Verstappen heus wel een test in een wagen van zijn team mag afwerken. Hij denkt dat Verstappen dan teleurgesteld zal zijn.

Verstappen maakt geen grapjes

Verstappen werd in Bahrein ook naar zijn uitspraken uit Japan gevraagd. Bij het Franse Canal+ werd hij geconfronteerd met zijn eigen woorden, en liet hij weten dat hij bloedserieus was: "Je dacht dat ik een grapje maakte? Het was geen grapje."

De Nederlandse viervoudig wereldkampioen legt de betekenis van zijn woorden uit: "We weten hoe moeilijk onze auto is en hoe smal het window is waarin hij goed werkt. Vervolgens krijg je dan de vraag 'wat zou je voor elkaar krijgen als je in een andere auto zit?' En dan geef ik gewoon eerlijk antwoord. Ik heb ook gezegd dat zoiets natuurlijk niet gaat gebeuren en dat er dus ook geen reden is om erover te gaan speculeren."

Sweet spot vinden

Verstappen benadrukt dat zijn focus volledig ligt op de wagen van Red Bull. Hij ziet geen reden om ergens anders aan te gaan denken: "Ik werk met Red Bull om de auto wat prettiger te maken om mee te rijden, en om hem wat competitiever te maken. Dan wordt het ook leuker om vervolgens te proberen om de sweet spot van onze auto te vinden."