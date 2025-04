Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. De Nederlander wil daar nog niet aandenken, want hij is van mening dat Red Bull het beter moet gaan doen. Hij stelt dat hij nog niet het gevoel heeft dat ze nu dicht bij McLaren staan.

Verstappen staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft slechts één puntje achterstand op kampioenschapsleider Lando Norris. Afgelopen weekend schreef Verstappen wel de Japanse Grand Prix op zijn naam, maar dat geeft hem niet per se meer zelfvertrouwen. Dit weekend in Bahrein verwacht hij dat het weer lastig gaat worden, ook omdat McLaren nog altijd sneller lijkt te zijn.

Wisselvallige prestaties

Red Bull heeft regelmatig te maken met schommelingen. Ze beginnen slecht aan het weekend, waarna ze steeds beter worden. Daar is het team niet zo mee bezig, zo stelt Verstappen bij de internationale media: "Het verschilt. Soms is de balans gewoon wat beter, en soms niet. Tot nu toe zijn het steeds kleine veranderingen geweest, omdat alles zo supergevoelig is. En dan werk je het weekend af om te zorgen dat je de juiste balans hebt voor de kwalificatie. Maar in de training testen we ook van alles om het te begrijpen."

Niet denken aan titelstrijd

Verstappen maakt nog steeds een goede kant op de wereldtitel. Hij wil hier echter nog lang niet aandenken, ook omdat Red Bull zich moet verbeteren: "Ik denk er liever niet op die manier over na, ik wil liever gewoon performance in de auto krijgen. Zodra we bij hen in de buurt koen, weet ik dat het allemaal wel goed gaat komen. Maar op dit moment zitten we nog niet op dat punt. Dat punt moeten we eerst gaan bereiken, anders heeft het geen nut om überhaupt over die titelstrijd te gaan praten."