Jack Doohan vecht voor zijn toekomst in de Formule 1 bij Alpine. In Japan beleefde hij een rampzalig weekend dat begon met een harde crash. Hij staat onder grote druk, en Ralf Schumacher vraagt zich af of Doohan bij de volgende race nog wel achter het stuur zit.

Doohan staat al sinds het begin van het seizoen onder druk bij Alpine. Begin dit jaar werd Franco Colapinto aangetrokken als reservecoureur en het is geen geheim dat Flavio Briatore groot fan van hem is. De kans is aanwezig dat er later dit jaar een rijderswissel wordt doorgevoerd, en de verhalen worden steeds luider. Voor Doohan hielp het ook niet dat hij in Japan in de tweede vrije training hard crashte.

Veel fouten

Hij schreef zijn Alpine volledig af, en wist in de rest van het weekend geen deuk in een pakje boter te rijden. Oud-coureur Ralf Schumacher zag Doohan worstelen. Hij stelt in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports dat het niet goed gaat met hem: "Hij wordt aangespoord door zijn eigen team, maar ook door zijn eigen rijstijl. Hij maakt veel fouten, en hij is daarnaast ook niet snel genoeg."

Hoelang heeft Doohan nog?

Colapinto was niet aanwezig in Japan, omdat hij een test afwerkte op het circuit van Monza. Hiermee wordt Doohan nog verder onder druk gezet. Schumacher denkt dat het avontuur snel voorbij kan zijn: "Er gebeurde dit weekend nog iets. Ryo Hirakawa stapte tijdens de eerste vrije training in en was bijna net zo snel als Pierre Gasly. Dan stapt Doohan in en maakt dan die fout. Op dit moment is hij echt overweldigd door de situatie. Het team gaat met hem zitten en ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik ben er niet zeker van dat hij er de volgende race bij zit."

De komende race is de Grand Prix van Bahrein die aankomend weekend wordt verreden.