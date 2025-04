Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Japanse Grand Prix op zijn naam. In het thuisland van Honda bracht hij het ultieme eerbetoon aan de motorleverancier. Honda-topman Koji Watanabe was diep geraakt door de zege van Verstappen op het circuit van Suzuka.

Honda en Red Bull gaan na dit seizoen definitief uit elkaar. Red Bull kwam in Suzuka met een speciaal eerbetoon om Honda in het zonnetje te zetten. Ze reden met een speciale witte livery, wat een verwijzing was naar de wagen waarmee Honda in de jaren '60 hun eerste race won. Verstappen pakte op zaterdag pole, en wist in de race de koppositie vast te houden. Hij maakte geen fout, en hield de jagende McLarens achter zich.

Dankbaarheid

Zijn zege was een prachtig cadeau voor Honda. Motorsportbaas Koji Watanabe was geraakt door de zege van Verstappen, zo liet hij weten aan AS-Web: "Alles was perfect en hij boekte hier zijn vierde overwinning op rij op Suzuka. Ik ben heel erg gelukkig en dankbaar voor zijn zege op dit circuit, zijn laatste binnen ons partnership met Red Bull. Deze samenwerking, waarbij we mogen samenwerken met Max, is echt een soort aanwinst voor ons."

Ontroering

Watanabe zag dat Verstappen een masterclass racen gaf op het circuit van Suzuka. De Honda-man was vol lof over de prestaties van de viervoudig wereldkampioen: "Niet alleen kwamen zijn technische rijkwaliteiten naar boven, het leek er ook op dat hij met heel veel passie rondreed. Hij was zich er goed van bewust dat dit zijn laatste Grand Prix met Honda op Suzuka was. Dat speelde vanaf het begin mee in zijn hoofd en die passie zag je terug in zijn manier van rijden. We waren zeer ontroerd terwijl we naar hem keken, hij was hier echt geweldig."

Honda en Red Bull gaan na dit jaar elk hun eigen weg op. De Japanners gaan motoren leveren aan Aston Martin, terwijl Red Bull samen met Ford eigen krachtbronnen gaat bouwen.