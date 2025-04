Het team van Mercedes heeft een positieve seizoenstart achter de rug. De Duitse renstal staat daardoor nu tweede in het constructeurskampioenschap. McLaren lijkt momenteel te sterk te zijn, maar bij Mercedes geloven ze in een mogelijke constructeurstitel.

Mercedes scoorde in de eerste drie races twee podiumplaatsen met George Russell. In Japan zat een podiumplaats er niet in, maar werden er wel weer punten gepakt met beide auto's. Naast Russell doet debutant Andrea Kimi Antonelli het namelijk ook zeer goed. In Japan maakte hij wederom geen fout, en wist hij zelfs twee records van Max Verstappen uit de boeken te rijden. De goede prestaties zorgen ervoor dat Mercedes nu met 75 WK-punten op de tweede plaats staat in het kampioenschap.

McLaren heeft de beste auto

Dit zorgt dan weer voor een goed gevoel bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff ontbrak in Japan, en daarom sprak zijn plaatsvervanger Bradley Lord met de media. Tegenover Motorsport.com deelde Lord zijn enthousiasme: "We staan na drie races tweede in het kampioenschap, al is de afstand op McLaren groot. Ze hebben gemiddeld gezien de beste auto."

Bahrein

Bij Mercedes kijken ze alweer uit naar de volgende race, zo deelt de positieve Lord: "We gaan in Bahrein weer veel meer leren, want dat circuit is, net als Melbourne, meer op de achterkant gericht en vraagt veel van de banden, en daarnaast gaan het compleet andere omstandigheden worden. Dat betekent dat de auto die over alle circuits het beste werkt, de grootste kans heeft om kampioen te worden."

Updates?

Lord stelt dan ook dat Mercedes nog stappen kan zetten. Hij ziet genoeg kansen voor zijn team, ook omdat ze de goede kant opgaan qua ontwikkelingen: "We hebben zeker een solide start gehad en we weten dat er wat in de pijplijn zit. We kijken ernaar uit om dat op de auto te zetten en we willen elk weekend gaan maximaliseren."