Alle aandacht ging afgelopen weekend in Japan uit naar Max Verstappen en de McLarens. Op de baan waren ze dominant, maar in de pitstraat heerst er momenteel een ander team. Voor de derde race op rij wist de pitcrew van Ferrari namelijk de snelste pitstop uit te voeren.

Ferrari kende wederom een teleurstellende Grand Prix in Japan. Op het circuit van Suzuka kwamen ze niet in het stuk voor, en was de achterstand op Verstappen en de McLarens groot. Charles Leclerc kwam als vierde over de streep, terwijl Lewis Hamilton genoegen moest nemen met de zevende plaats. Het zorgde voor teleurstelling, en bij Ferrari concludeerde men dat er werk aan de winkel is.

Ferrari verslaat McLaren

In de pitlane loopt alles achter op rolletjes. Na goede stops in Australië en China, waren ze nu wederom het sterkst. De pitcrew van de Italiaanse renstal verrichtte de snelste pitstop van het weekend door de banden van Lewis Hamilton in 2,18 seconden te verwisselen. Daarmee waren ze net sneller dan McLaren, want daar kreeg Oscar Piastri in 2,19 seconden de beschikking over een setje nieuwe Pirelli-banden.

Top tien

De top drie in dit klassement werd dit weekend compleet gemaakt door het team van Mercedes. George Russell werd na 2,26 seconden weer op pad gestuurd met vier verse rubbers. Ferrari eindigde ook op de vijfde plek, door de banden van Charles Leclerc in 2,40 seconden te verwisselen. Daarna waren ze net iets langzamer dan McLaren, dat met de pitstop van Lando Norris de vierde plaats pakte.

Max Verstappen won de race, maar hij kende een langzame pitstop. Red Bull is dan ook niet terug te vinden in de top tien van het pitstopklassement in Japan. De top tien werd ditmaal compleet gemaakt door Racing Bulls, Alpine, Williams, Aston Martin en Sauber. De snelste pitstop van het jaar staat nog altijd op naam van het team van Ferrari.