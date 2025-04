Beide Red Bull-teams leken het uitstekend te doen tijdens de eerste twee vrije trainingen in Suzuka. Isack Hadjar eindigde de tweede sessie als derde, terwijl Liam Lawson zich knap naar de vijfde plaats werkte. Yuki Tsunoda bewees bovendien dat hij slechts een tiende van Max Verstappen af zat, wat voor veel positieve reacties zorgde binnen het team.

Helmut Marko, de Red Bull-adviseur, keek terug op een zeer succesvolle dag: "Het was een erg goede dag voor Yuki en eigenlijk voor al onze jonge coureurs," zei hij tegenover Sky Sports F1. "Hadjar deed het erg goed en Lawson heeft zich goed herpakt." Marko was duidelijk tevreden over de prestaties van de jonge coureurs, die hun potentieel lieten zien in de uitdagende omstandigheden van Suzuka.

Lange termijn

Tsunoda liet vandaag uitstekende prestaties zien in de Red Bull, wat leidde tot de vraag of hij een coureur voor de toekomst is binnen het team. Marko antwoordde daarop: "Dat heeft hij vandaag wel bewezen, ja." Het lijkt erop dat Tsunoda steeds meer het vertrouwen van het Red Bull-team wint, wat zijn positie in de toekomst zou kunnen versterken. Dit zou kunnen leiden tot een stabiele rol binnen het team, zeker nu zijn prestaties consistent verbeteren.

Max Verstappen

Voor Max Verstappen was de dag iets minder spectaculair dan de andere Red Bull-coureurs. De Nederlander eindigde op de vijfde en achtste plaats in de trainingen. Hoewel hij in de tweede sessie niet veel rondjes kon rijden door de rode vlaggen en onderbrekingen, was het duidelijk dat hij zijn optimale rondetijd nog niet had neergezet. Verstappen is echter bekend om zijn vermogen om snel te herstellen en zijn snelheid verder aan te scherpen. Het lijkt erop dat de concurrentie, waaronder zijn teamgenoot, zijn niveau van vandaag heeft aangevoeld, maar Verstappen zal hopelijk in de komende sessies zijn volledige potentieel laten zien.