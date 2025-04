Een verzoek om de V10-motoren terug te brengen gaat volgende week waarschijnlijk afgewezen worden door de motorfabrikanten in de Formule 1. Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, is groot voorstander van de comeback van de oude, hoogtoerige, maar milieuvriendelijke V10-motoren.

Mohammed Ben Sulayem, de voorzitter van de FIA, is een groot voorstander van een plan om de F1 opnieuw uit te rusten met hoogtoerige atmosferische motoren met een grote capaciteit. Ben Sulayem heeft ervoor gepleit om dit al in 2028 of 2029 te doen, ondanks dat de F1 volgend jaar een nieuwe motorformule introduceert die tot eind 2030 loopt.

Gesteund door minimaal vier fabrikanten

Maar volgens het bestuurssysteem van de F1 moet het plan gesteund worden door vier van de vijf motorfabrikanten die volgend jaar in de F1 zitten: Mercedes, Ferrari, Honda, Audi en Red Bull Powertrains, dat gesteund wordt door Ford.

Audi had al aangegeven dat het de motorreglementen van 2026 steunt, dus zouden de andere vier motorfabrikanten er allemaal voor moeten zijn. De nieuwe reglementen houden in dat: 1,6-liter turbohybridemotoren, maar verhogen het aandeel van het elektrische gedeelte van de motor in het totale vermogen naar ongeveer 50%, in plaats van de huidige 20%. Deze motoren zullen rijden op volledig duurzame brandstoffen. Ook Honda steunt de plannen van 2026.

Toekomst

De baas van Honda, Watanabe, zegt: "We weten dat de FIA van plan is om V10-motoren met natuurlijke aanzuiging te introduceren vanaf 2028. We hebben echter nog geen gedetailleerde informatie ontvangen van de FIA. Er zullen door de FIA bijeenkomsten worden georganiseerd waaraan de motorfabrikanten zullen deelnemen en we willen het daar eerst over hebben. Op dit moment hebben we nog geen details. We kunnen niet zeggen of V10's acceptabel zijn of niet qua efficiëntie. We willen eerst de details begrijpen van wat er wordt voorgesteld voordat we een discussie beginnen."

"Er is een vergadering gepland en tijdens die vergadering willen we ons standpunt als motorfabrikanten kenbaar maken. Wat Honda betreft is onze reden om weer in de F1 te stappen elektrificatie en (het type) aandrijflijnen." Het is dus al zo goed als zeker dat de V10-motoren er niet gaan komen in 2028. Ondanks dat Mercedes bijvoorbeeld wel voor de V10-motoren is.