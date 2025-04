Yuki Tsunoda maakte vandaag voor het eerst kennis met de Red Bull-auto en dit deed hij zeker niet onverdienstelijk. De Japanner voert niet alleen druk op bij zichzelf, maar hij zat in de eerste vrije training ook erg dicht achter zijn Nederlandse teamgenoot Max Verstappen.

De Japanner rijdt vanaf dit weekend natuurlijk in de Red Bull, na eerst twee races in de VCARB te hebben gereden. Hij deed het dus goed, ondanks dat de auto bekendstaat als moeilijk bestuurbaar.

Goede start

In de eerste training eindigde de Japanner op de zesde plaats, vlak achter Verstappen. Dit lijkt erop dat de Japanner goed met de auto overweg kan. Hij zat een tiende van de tijd van de Nederlander af, dat is dichterbij dan Liam Lawson in zijn twee races plus tests heeft gezeten.

"Ja, VT11 was beter dan verwacht. Een goede start voor mezelf", zei Tsunoda na afloop, zijn eerste dag op de baan als Red Bull F1-coureur. Door de vier rode vlaggen die vielen in de tweede training was de Japanner niet echt capabel om een goede tijd in te zetten.

Werk aan de winkel

"Ik denk dat er nog veel werk aan de winkel is, misschien een beetje moeite of iets wat we meer door de data moeten kijken in VT2, maar tot nu toe gaat het over het algemeen goed. Ik moet gewoon meer vertrouwen opbouwen."

Tsunoda had alleen de kans om zich voor te bereiden op zijn overstap naar Red Bull via simulatorwerk op de technologiecampus van het team in Milton Keynes en zei dat het duidelijk was dat het weggedrag van de RB21 in de praktijk anders was dan wat hij in de simulator had gezien.

Niet helemaal zoals geoefend

"Het is een beetje anders dan wat ik voelde in de simulator, om eerlijk te zijn," zei hij. "Een beetje meer dan ik had verwacht wat betreft het gevoel van de auto. Ik wist hoe dan ook dat het in de echte auto altijd een beetje anders zou zijn, en in de echte auto was het een beetje meer overdreven. Het voelt wat lastiger aan."

"Ik denk dat we kunnen zeggen dat het vandaag oké was, maar het had beter gekund. FP1 was beter dan FP2; ik heb veel meer geleerd. We hebben geen rondetijd neergezet in FP2 vanwege het aantal stops in de sessie. Je zou de sessie misschien een puinhoop kunnen noemen voor iedereen. Over het algemeen gaat het goed en ik ben blij dat ik vertrouwen heb in de auto."