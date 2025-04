Yuki Tsunoda mag het dit weekend dan eindelijk gaan laten zien in de Red Bull-auto. De Japanner start zijn thuisrace voor het energiedrankjesbedrijf en op de vrijdag liet hij prima resultaten zien. In de eerste training reed de Japanner de zesde tijd, net achter zijn nieuwe teamgenoot. In de tweede training kwam de Japanner in 12 rondes niet verder dan de 18e plaats.

Tsunoda is een talent uit de opleiding van Honda, dat Red Bull gaat verlaten en voor Aston Martin gaat beginnen als motorvoorziener. Het klinkt allemaal ingewikkeld, maar volgens Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe is dat zeker niet het geval.

"Stoeltje zelf verdiend"

"Ons partnerschap met Red Bull eindigt aan het einde van het jaar, dus we hebben geen drukmiddelen bij Red Bull richting 2026", verklaart Watanabe tegenover internationale media. "Hij heeft de promotie naar Red Bull op basis van zijn prestaties zelf verdiend, dus hij moet zich de komende jaren blijven bewijzen. Het belangrijkste is wat hij daarin zelf wil, en nu hij bij Red Bull wil blijven, is er voor ons geen reden om daarop in te grijpen."

Er waren natuurlijk al jaren geruchten over Honda, dat Red Bull een klein geldbedrag had gegeven om Tsunoda de kans te geven. Watanabe zegt echter dat hier helemaal niets van klopt: "We weten niet wanneer of hoe Red Bull de keuzes maakt, dus we communiceren alleen maar dat ze de beste coureur moeten kiezen", stelt de Japanner. "Ik communiceer goed met Christian Horner en we hebben constant gesprekken, niet alleen over welke coureurs er moeten rijden, maar ook over de structuren naast de baan. In dit geval hebben we geen speciale acties ondernomen."

Debuut is thuis

Voor Tsunoda is zijn Red Bull-debuut ook gelijk zijn thuisrace. De druk ligt er dus dubbel op, maar de Japanner zelf lijkt er weinig moeite mee te hebben: "Dit is de ultieme situatie. Het is een stoeltjeswissel en er is dan natuurlijk druk vanuit Red Bull, en Honda heeft ook hoge verwachtingen van hun thuisrace", aldus de kersverse Red Bull-coureur. "Dit is een zeldzaam en uniek moment waarin verschillende uitdagingen en druk samenkomen, en ik denk dat dit de beste situatie is. Ik weet niet of ik ooit nog zoiets als dit mee kan maken, dus ik wil er nog even van genieten."