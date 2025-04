Jack Doohan kende vandaag een rampzalige eerste dag van het raceweekend in Japan. De Australiër crashte zeer hard in de tweede vrije training op het circuit van Suzuka. Doohan oogde wat aangeslagen, maar volgens Alpine is hij helemaal in orde.

Doohan staat onder zware druk bij het team van Alpine. De Australiër moet presteren, en hij weet dat Franco Colapinto aast op zijn zitje bij Alpine. Colapinto is dit jaar de derde coureur van het team, en het is geen geheim dat Flavio Briatore enorm onder de indruk van hem is. Doohan moet dus gaan presteren, want anders kan hij zeer snel zijn zitje bij de Franse renstal gaan verliezen.

Crash

In de eerste vrije training in Japan moest Doohan zijn auto afstaan aan Ryo Hirakawa. In de tweede vrije training keerde Doohan weer terug achter het stuur, maar hier ging het mis. Doohan maakte een foutje met zijn DRS bij het ingaan van de eerste bocht, waardoor hij de macht over het stuur verloor. Op volle snelheid vloog hij de bandenstapel in, en daarbij liep zijn auto grote schade op. Doohan meldde over de boordradio dat hij in orde was, maar hij moest wel uit de auto worden geholpen door de dokter van de FIA.

Medische checks

Doohan werd naar het medisch centrum op de baan gebracht waar hij een aantal checks onderging. Het leek erop dat hij in orde was, want hij verliet het pand op eigen kracht. Alpine heeft nu een kort statement gedeeld over de gezondheid van Doohan. In een bericht op sociale media schrijven ze dat Doohan uit voorzorg een aantal medische checks heeft ondergaan, maar dat er niets werd gevonden. In andere woorden, Doohan is in orde en kan in de rest van het weekend rijden. Alpine stelt dat ze nu hard werken om de auto gereed te krijgen voor zaterdag.