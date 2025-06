Lewis Hamilton doet geheimzinnig: "Jullie weten niet wat er speelt"

Lewis Hamilton kende in Canada wederom een teleurstellende Grand Prix. Nadat hij een bosmarmot doodreed, verloor hij veel performance. Hamilton houdt vertrouwen, en stelt dat er op de achtergrond veel speelt bij het team van Ferrari.

Hamilton kwam afgelopen weekend als zesde over de streep op het Circuit Gilles Villeneuve. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte op een goed resultaat, maar hij reed vroeg in de race over een bosmarmot heen. Hij vond het verschrikkelijk dat hij het pluizige beestje van het leven had beroofd, maar dit zorgde ook voor grote schade. Hierdoor verloor hij veel performance en reed hij de hele race rond in niemandsland.

Wat speelt er op de achtergrond?

Hamilton lijkt weinig vertrouwen te hebben in de prestaties van Ferrari. Na afloop sprak hij zich zuchtend uit in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat jullie allemaal niet kunnen zien wat er op de achtergrond gebeurt. We moeten veel verbeteren, er moet ook veel veranderen. Voor mij is het duidelijk dat we dit seizoen niet mee kunnen doen om de zeges."

Aanpassen aan de auto

De SF-25 past nog niet helemaal bij de rijstijl van Hamilton. Hij heeft het er moeilijk mee, en hij is er heel erg eerlijk over: "Ik denk dat ik me vooral aan het aanpassen ben, maar dit circuit heeft echt de zwakke punten van onze auto blootgelegd. Ik heb hier nog nooit in een auto gezeten met zoveel onderstuur bij een lage snelheid, hij wilde gewoon niet insturen in bocht 2 en bocht 10."

Nieuwe wereldtitel

Een achtste wereldtitel is vooralsnog uitgesloten: "Ik weet dat we niet meedoen om het kampioenschap en dat is geen geweldig gevoel. Ik weet ook dat ik eraan gewend raak om met het team samen te werken, dat we bezig zijn de basis te leggen en te proberen de juiste kant op te gaan. We willen veranderingen doorvoeren zodat we volgend jaar een auto hebben die kan winnen en consistent is."