De tweede vrije training in Japan ligt stil. Na een kleine tien minuten werd er met de rode vlag gezwaaid nadat Jack Doohan van de baan vloog in de eerste bocht. De Australische Alpine-coureur staat onder enorme druk, maar hij lijkt in orde te zijn.

Doohan moest de eerste vrije training van vanochtend overslaan. Alpine koos ervoor om deze training te gunnen aan rookie Ryo Hirakawa. Dit betekende dat Doohan er direct moest staan in de tweede vrije training, en hij kwam dan ook direct naar buiten. Hij pushte direct hard, en in de eerste bocht ging het helemaal mis. Doohan verloor de macht over het stuur, en knalde op volle vaart de muur in.

Grote schade

De schade aan de Alpine was zeer groot. De zijkant van de wagen lag in puin en het achterwiel werd gelanceerd. Wat de oorzaak van de crash was, bleef onduidelijk. Op de beelden is te zien dat de DRS nog open staat bij het ingaan van de eerste bocht, waardoor Doohan met 300km/u spint en crasht. Doohan vroeg over de boordradio wat er aan de hand was. Hij leek in orde te zijn, al duurde het wel lang voordat hij uit zijn auto kon stappen. Met de hulp van de dokter van de FIA verliet hij zijn wagen, maar hij kon wel op de eigen benen staan.

Druk

Voor Doohan komt deze crash zeer slecht uit. De Australiër staat immers onder enorme druk bij het team van Alpine. De Franse renstal heeft met Franco Colapinto een sterke derde coureur onder contract staan. De Argentijn wordt veelvuldig in verband gebracht met het zitje van Doohan. De Australische coureur lijkt zich geen zorgen te maken, maar deze crash werd wel een ander ligt op de situatie. De druk is hoog, en deze zeer harde crash helpt niet mee in zijn situatie. Hij zal zich in de komende sessies moeten bewijzen.