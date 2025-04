"In 2021 werd er in een relatief laat stadium door Red Bull gekeken naar het nieuwe jaar ‘2022’, het jaar dat de reglementen op de schop zouden gaan, “ althans, dat was de gedachten van veel kenners en insiders gedurende dit hectische jaar. De waarheid ligt eigenlijk haaks op de stelling. De wereldtitel die in 2021 tijdens de laatste race van het jaar gewonnen werd door Max Verstappen zou er volgens kenners voor gezorgd hebben dat Red Bull hun RB18 voor 2022 niet volledig zou hebben kunnen ontwikkelen, omdat men eerst het seizoen 2021 moest afhandelen. Uiteindelijk bleek niets minder waar te zijn. Red Bull had onder leiding van Adrian Newey een meer dan goede auto gebouwd om het seizoen 2022 mee aan te vangen.

Om even een duidelijke tijdlijn te noemen is deze auto in de schaduw van de RB16B en RB16 gebouwd. Eigenlijk was men met het ontwerp van deze RB18 al in corona tijd begonnen en liep het ontwerpteam simultaan in Milton Keynes. Dat er in 2021 heel veel uit de hoge hoed gehaald moest worden om de wereldtitel te behalen heeft relatief geen invloed gehad op de ontwikkeling en bouw van de RB18. De RB18, de auto voor het seizoen 2022, was meteen vanuit de box een uitstekende auto. De correlatie van de gegevens uit de windtunnel naar het echte werk gaven aan dat het met de performance indoor en outdoor wel snor zat. Red Bull en haar ontwerpteam hoefde zich niet direct zorgen te maken over de auto.

Eigenschappen van de RB18

De RB18 had een relatief ‘groot window’ waarin het kon opereren. In het begin van het seizoen waren mensen nogal sceptisch vanwege twee uitval beurten van Max Verstappen, maar die hadden niets met de RB18 te maken. Beide keren viel Verstappen uit met een brandstof gerelateerd probleem. Dit was niet te wijten aan het ontwerpteam van de RB18.

De RB18 toonde zich voornamelijk op zondag als een ‘bijna perfecte’ auto. De auto was vriendelijk voor de coureurs en was als raceauto eigenlijk niet te verslaan. Op zaterdag was de auto ‘iets’ minder. De mogelijkheid om de RB18 in een qualifying-window te krijgen was moeilijker dan dat men er op zondag mee over het circuit ging. Ferrari bleek in meer dan 50% van de gevallen een snellere auto op zaterdag te hebben. Kwam het uiteindelijk op racepace aan, dan was de RB18 bijna niet te verslaan.

Wel is de RB18 gedurende het seizoen 2022 dieper door de ondergrens gezakt dan men bij Red Bull mogelijk had gehouden. Op het meest specifieke circuit op de kalender, in dit geval Interlagos, gaf de auto niet thuis. In een vreemd weekend werden de makken van de RB18 in wisselende omstandigheden duidelijk. Tel daarbij op dat de auto op hoogte reed en de specifieke band door de temperatuur niet zijn werking kon doen. De RB18 had ergens een steekje laten vallen, al werd het die Grand Prix niet direct voor de buitenwereld duidelijk omdat Formule 1 in brand stond omdat Max Verstappen Sergio Perez niet voorbij liet.

Feit was natuurlijk wel dat de RB18 voor deze specifieke race een zeer beperkt ‘window’ had waarin het kon opereren. Bij Red Bull zouden eigenlijk na deze race de alarmbellen moeten afgaan, maar het werd door hun gezien als een samenloop van omstandigheden. Zo’n zelfde ‘meltdown’ van een dominante auto vond plaats in 2015 toen de W06 van Mercedes (een zeer dominante auto) de ondergrens bereikte. Bij Mercedes gingen wel alle alarmbellen af en ondanks dat het in de daaropvolgende jaren nog twee naar eigen zeggen ‘diva’s’ hebben geproduceerd, bleef het team tot en met 2021 onbetwist wereldkampioen bij de constructeurs.

De doorontwikkeling van de RB19

De RB19 moest voor Red Bull een nog betere auto worden dan de 2022. Aanvankelijk lukte dat ook. De RB19 was onaantastbaar voor de buitenwereld. De auto was een revolutie ten opzichte van 2022, maar Red Bull wist ook dat de RB18 in zo verre goed ontwikkeld was dat er relatief weinig ruimte voor verbetering was. Het concept wat tijdens de jaren 2020 en 2021 door het ontwerpteam van Red Bull ontwikkeld was kende eigenlijk zijn hoogtepunt in 2023. De auto zat in 2023 aan zijn max. Dit is geen bewuste uitspraak, maar helaas wel pijnlijk voor het verloop.

Op het moment dat er in augustus 2023 een interview plaatsvond met Pierre Wache die letterlijk zei: “De RB19 is een heel gemiddelde auto”, dacht eigenlijk iedereen dat het een belachelijke manier van arrogantie zou zijn. Juist deze uitspraak krijgt in een later stadium zijn recht. De uitspraak van de Franse ontwerper was eigenlijk een hint naar het idee dat Red Bull Racing in een vroeg stadium zijn plafond had bereikt. De weg die men met de RB18 en RB19 had ingeslagen was een gecomprimeerd concept waarvan men in de hoofdlijnen niet af kon wijken. Het is ook de reden dat Red Bull Racing met hun opvolgers geen tot weinig upgrades kon brengen.

De verkeerde afslag met de RB20

De RB20 leek aanvankelijk een kleine evolutie van de RB19, maar in werkelijkheid was de RB19 met uitgestelde updates die men in het ‘super seizoen 2023’ niet meer nodig had. Feit is en blijft dat tijdens de testdagen de RB20 snel en betrouwbaar was. Feit is ook dat tot en met de grote updates van McLaren en eigenlijk niets aan de hand was. Red Bull had een bijna uitontwikkelde auto en de concurrentie was (nog) niet bij machten om een directe aanval op de wereldkampioenen in te zetten.

Dit alles veranderde tijdens de Grand Prix van Miami waar de Red Bull voor het eerst op racepace werd verslagen door een achtervolger. De opkomst van McLaren kwam niet vanuit het niets, want het was een klein half jaar eerder al een winnaar tijdens de sprintrace op Spa. Ook daar was de vorm van de dag, een goede auto voor McLaren, bepalend om de onaantastbare RB19 te verslaan. Een dag later zette Red Bull Racing orde op zaken door de race te winnen.

Die kleine tekens aan de horizon dat het concept uitgewerkt was kwam pas in een heel laat stadium aan het licht. Tijdens de Grand Prix van Monaco zakte het ingeslagen concept van Red Bull Racing volledig door het ijs. Waar andere teams aerodynamisch en mechanisch nieuwe wegen gingen bewandelen omdat men nog niet uitontwikkeld was, kwam Red Bull Racing de man met de hamer tegen. De auto, omschreven als een gemiddelde auto, was daadwerkelijk die gemiddelde auto geworden. De waarschuwing van Wache werd duidelijk. Dat Red Bull Racing gedurende het jaar met updates kwam die eerder negatief dan positief werkte, maakte de troonswisseling alleen nog maar duidelijker.

Men zocht daarna bij Red Bull Racing naar het oude vertrouwde excuus; correlatie problemen. Maar de problemen zaten zoals al aangegeven veel dieper. De ingeslagen weg in 2020 en 2021 tijdens de ontwikkeling van de auto heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Red Bull Racing op hun max is blijven hangen. De auto kon eigenlijk niet beter.

Een lang en moeizaam jaar met de RB21

Voor 2025 kon men niets anders dan proberen de auto zo goed mogelijk te optimaliseren. Het maximale rendement moet uit de auto gehaald worden. Het is duidelijk dat Red Bull Racing dit jaar de wereldkampioen niet de tools kan geven om zijn titel te verdedigen. De drie a vier tienden die Verstappen altijd van zichzelf heeft zal niet genoeg zijn om dit jaar opnieuw wereldkampioen te worden. Bij Red Bull Racing weten ze dat al vanaf vorig jaar mei. De trouwe loyale Max Verstappen-fan zal wakker geschud moeten worden dat de teller dit jaar naar alle waarschijnlijkheid om vier wereldtitels zal blijven staan. Mocht er een vijfde titel komen, dan komt die er alleen omdat anderen hem laten liggen.

Red Bull Racing zet inmiddels de kaarten op 2026. Men zal dat openlijk niet toegeven, maar in werkelijkheid kun je aan alles merken dat 2025 een verloren seizoen is. Er is niks meer te leren voor 2026, waar de regels op de schop gaan. Red Bull Racing heeft voor 2024 en 2025 eigenlijk niet geleverd, dat staat in contrast met hun nummer 1-coureur, die levert namelijk altijd en overal.