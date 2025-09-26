user icon
Red Bull-kopstuk ziet belangrijke omslag: "Dan zijn de problemen opgelost"

Red Bull-kopstuk ziet belangrijke omslag: "Dan zijn de problemen opgelost"
  26 sep 2025
  • comments 4
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft twee opeenvolgende races gewonnen. Dat is opmerkelijk, want dat had hij dit seizoen nog niet eerder gedaan. Red Bull-topman Pierre Waché voorspelt dat Red Bull het nog erg lastig gaat maken voor McLaren

Volgens Waché heeft Red Bull iets gevonden dat het extra lastig gaat maken voor McLaren. Sinds de Grand Prix van Italië staat Max Verstappen vooraan. De Nederlander heeft al twee keer poleposition achter elkaar en twee overwinningen. 

Het is een sneeuwbaleffect

"We namen een nieuwe vloer mee naar Monza en het lijkt erop dat deze werkt", vertelde de Red Bull-topman bij de F1 Nation-podcast. "Wellicht heeft deze vloer ons meer mogelijkheden gegeven wat betreft de afstelling van de auto. We zijn nu competitief geweest op circuits met weinig downforce. In Singapore gaan we zien hoe we er daadwerkelijk voor staan."

"Normaal gesproken is dat niet een type circuit dat bij ons past. Singapore gaat een echte test worden. Als we daar competitief kunnen zijn of als we daar tenminste niet te veel hebben verloren, dan hebben we de problemen opgelost."

Verstappen werkt veel beter samen met Mekies

Waché vertelt dat Verstappen het veel beter kan vinden met Mekies dan met Horner. De oude teambaas verliet het team na een ontslag. Hij werd ontslagen door Red Bull na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Sindsdien is Verstappen beter gaan rijden. Hij heeft twee overwinningen en een sprintoverwinning behaald sinds de komst van Mekies.

"Hij heeft veel meer interactie met Laurent Mekies dan voorheen. Als de auto beter werkt, wordt de sfeer ook beter, en dan creëer je een sneeuwbaleffect en daar haal je steeds meer performance uit, als de coureur blij is met de auto." Max Verstappen maakt nog steeds kans op de titel, maar er zijn nog maar zeven races te gaan. De Nederlander kijkt momenteel op tegen een achterstand van 69 punten.

Trelas

Posts: 1.086

Ja... Eerst maar even Singapore afwachten...

  • 1
  • 26 sep 2025 - 09:49
Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 1.982

    Dit heeft nieuws. Wie leest hier iets nieuws?

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 08:49
  • Trelas

    Posts: 1.086

    Ja... Eerst maar even Singapore afwachten...

    • + 1
    • 26 sep 2025 - 09:49
  • John6

    Posts: 11.017

    Het zou mij niet verbazen als Max echt snel is in Singapore, dat Lando en Oscar de auto's in de prak zullen rijden, het blijkt dat ze beide niet echt koelbloedig zijn.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 10:37
    • dumdumdum

      Posts: 2.677

      Als McLaren zich op de 1e en 2e plek kwalificeren, dan die ik ze er samen nog wel vanaf gaan in de 1e bocht. Dan hoop ik dat Max hem wint. Dan moet McLaren keuzes gaan maken of ze de papaya rules nog laten gelden. Scheelt ze wel in bonussen als Piastri en Norris geen WDC worden.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 11:24

