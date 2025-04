Lando Norris reist naar Japan af als de leider in het wereldkampioenschap. De Britse McLaren-coureur kende een goede start van het seizoen, en wil nu verder gaan met presteren. Hij stelt dat hij veel heeft geleerd, en dat hij die lessen nu in de praktijk wil toepassen.

Norris schreef de seizoensopener in Australië op zijn naam, en kwam als tweede over de streep in China. In Japan krijgt hij nu een nieuwe kans om te schitteren. Veel mensen zien McLaren als de favoriet, al vinden ze bij het team dat er ook moet worden gekeken naar de concurrentie. De aanstaande triple header kan ze veel punten opleveren, maar overal waar ze iets kunnen winnen, kunnen ze ook iets verliezen.

Geweldige sfeer

Norris heeft vooral veel zin in het aankomende raceweekend. De Britse McLaren-coureur klinkt enthousiast in de preview van het team: "Ik heb er zin in om weer af te reizen naar Japan. Het is één van mijn favoriete weekenden op de kalender. De fans zorgen hier echt altijd voor een geweldige sfeer. Het circuit van Suzuka zelf is ook geweldig om op te rijden."

Lessen geleerd

Het Formule 1-circus heeft één week stilgelegen, en Norris heeft zijn batterij weer op kunnen laden. Hij heeft er veel zin in om weer plaats te nemen in de cockpit: "Het was fijn om een week vrij te hebben na een positieve start van het seizoen. We kregen de kans om even terug te gaan naar Woking om dit te vieren met iedereen. Ik heb ook tijd doorgebracht in de simulator, en ik heb me samen met mijn engineers voorbereid op de triple header. We hebben veel zaken geleerd van de eerste twee races, dus nu is het tijd om dat in de praktijk te brengen."

Norris gaat in Japan zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verdedigen. Hij staat nu op 44 WK-punten, terwijl achtervolger Max Verstappen nu op 36 punten staat.