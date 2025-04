Liam Lawson is niet langer een coureur van Red Bull Racing. Vorige week werd hij vervangen door Yuki Tsunoda en teruggezet naar Racing Bulls. Het is een pijnlijke ingreep, maar in de omgeving van Lawson tonen ze begrip. Sterker nog, er wordt gesteld dat dit beter voor hem is.

Na twee tegenvallende weekenden in Australië en China had Red Bull genoeg gezien. Lawson werd teruggezet naar het zusterteam, en die beslissing leverde Red Bull veel kritiek op. Bij het team verdedigde men zich, en werd er ook gesteld dat ze voor Lawson moeten zorgen. Ze nemen hem tegen zichzelf in bescherming, en bij Racing Bulls kan hij nu in alle rust meer ervaring gaan opdoen.

Zelfmoord

Opvallend genoeg hebben ze in de omgeving van Lawson veel begrip voor deze beslissing. Tony Quinn hielp met zijn Tony Quinn Foundation Lawson bij zijn loopbaan. Geldschieter Quinn heeft een opvallende mening in gesprek met Speedcafe: "Ik denk eigenlijk dat dit wel goed voor hem is. Als het tijdens een volgend raceweekend weer slecht zou gaan, dan denk ik dat het slechter voor hem was geweest. Om eerlijk te zijn, denk ik dat dat een soort fucking zelfmoord zou zijn geweest."

Eerder dan verwacht

Quinn toont begrip, maar hij geeft ook toe dat het allemaal iets sneller ging dan verwacht. Zuchtend geeft hij een verklaring: "Het gevoel was dat als hij geen verbetering zou laten zien in Japan, want het was de verwachting dat het daar goed zou gaan, dat hij dan zou worden vervangen door Tsunoda. Dat was het eerste wat rondging, en dat is ook nog eens gebeurd. Maar het gebeurde een evenement voordat we dat hadden verwacht."

Schooldirecteur

De geldschieter zal Lawson voorlopig niet laten vallen. Hij zal achter hem blijven staan: "Hij zou elk uur een telefoontje kunnen ontvangen met zinvolle steun. Ik ben een beetje een soort ouderwetse schooldirecteur: ik prijs je als je iets fucking goed doet en ik word woest als je niet presteert. Nu is het niet het moment om boos te worden op Liam. Ik denk dat hij gewoon wat steun nodig heeft. Uiteraard zal ik er zijn als hij me nodig heeft, want ik denk dat hij heel veel talent heeft."